El imperio del fútbol femenino español

Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona y de la Selección española, ha ganado este 2024 su segundo Balón de Oro consecutivo. Por ello se convierte en leyenda del fútbol mundial ya que es la segunda mujer que obtiene doblemente este reconocimiento. La otra que lo logró fue Alexia Putellas en 2021 y 2022. Este trofeo hace que se alargue la hegemonía del equipo blaugrana y de La Roja en la historia, habiéndose apuntado cuatro trofeos femeninos de los seis entregados hasta el momento. "Es un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias a todas mis compañeras de equipo, cada año me hacen mejor jugadora, también al Barcelona, en el que llevo desde los 13 años, al presidente Joan Laporta, la junta directiva, los trabajadores del club y el staff", afirmó sobre el escenario.

Pero, ¿cuáles son los motivos que han hecho a Bonmatí ganadora del trofeo en 2024? La de Sant Pere de Ribes cumple con nota en los criterios que se tienen en cuenta para la entrega del premio de France Football: actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto; actuaciones y logros del equipo; y este año han incluido también el juego limpio. ¿Cuáles son las cifras de la catalana? En la temporada 2023-24 Aitana anotó 19 goles y repartió 17 asistencias en 41 partidos disputados con el Barcelona, con el que fue campeona de Liga F, Copa, Supercopa de España y Champions. Por si fuera poco, la centrocampista, una jugadora que también se implica y sacrifica en defensa y no vio ni una sola tarjeta amarilla. Además, para completar un año redondo con la selección española ganó la Nations League y quedó cuarta en los Juegos Olímpicos de París. A nivel individual, la de Sant Pere de Ribes jugó un total de 57 partidos y anotó 26 goles en todo el curso.

Además, en cuanto a reconocimientos individuales, la futbolista catalana se apuntó esa campaña el premio a la mejor futbolista de la Nations League, el de la Final Four y el de máxima anotadora de dicho torneo; el MVP de la Champions League y de la propia final, en la que abrió el marcador ante el Lyon; o el Premio Laureus a mejor deportista mujer.

Hay que destacar de Aitana que es la quinta mujer que consigue este trofeo, tras Ada Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019) y la citada Alexia Putellas. Junto a esta última, compañera en el Barça y la Selección, Aitana ha logrado construir un legado que mantiene el foco en el fútbol femenino español durante estos últimos cuatro años. Pues cuatro de los seis galardones han caído en suelo español, con un dominio inédito, además, los cuatro, en el Barça. Y de manera consecutiva... ¿Es algo único o ha ocurrido antes? Es algo único en el deporte femenino pero en el masculino ha ocurrido en dos ocasiones en la historia: la Juve de Platini y Rossi y el Barça de Messi. Sin duda, Alexia y Aitana remarcan la condición de equipo de época para el club azulgrana. Sí. Es el Barça de Alexia y Aitana.

Segundo Balón de Oro consecutivo

Aitana repite el galardón del año pasado, siguiendo los pasos de Alexia Putellas, que ganó las ediciones de 2021 y 2022, y sumándose a los nombres deAda Hegerberg (2018)y Megan Rapinoe (2019). "Es brutal lo que está consiguiendo el Barcelona. Es fascinante. Los dos Balones de Oro de Alexia, los dos míos. Es algo excepcional para el club. Es un orgullo formar parte del Barça. Es un club único al que se lo debo todo porque me lo ha dado todo desde que tengo 12-13 años. Espero seguir cosechando muchos títulos para el Barcelona", explicó.

Pero no solo eso sino que además, Aitana compartió podio con dos compañeras de equipo como Caro y Salma. "Cualquiera de ellas podría ganarlo y todas merecen estar aquí", expuso Bonmatí, que alabó las cualidades de la noruega. "Quiero darle las gracias por esa conexión que tenemos por la banda derecha y que me hace mejor", destacó la centrocampista, que avisa que va a por más: "Lo que me lleva a estar aquí o lo que nos lleva como equipo a llegar a grandes títulos es la mentalidad que tenemos. Mientras siga teniendo esta mentalidad y ambición voy a estar dando guerra mucho tiempo. La mentalidad es lo que te mueve a llegar a estos éxitos"

Así queda el histórico de ganadoras del Balón de Oro femenino