El mundo del fútbol clama contra el Gobierno por la gestión de la DANA

El fútbol español y numerosos jugadores españoles que militan en equipos de fuera de España se han volcado con lo sucedido en Valencia por la DANA. Desde organizar recogidas solidarias, minutos de silencio o camisetas de apoyo. Pero tampoco fue ajeno el fútbol al dolor, la rabia y la impotencia que se originó en Paiporta con la visita del presidente del Gobierno y los Reyes.

Hay que recordar que la los valencianos se han sentido abandonados por parte de los responsables políticos durante las primeras horas de la DANA y este sentimiento estalló el domingo, cuando los Reyes Felipe VI y Doña Letizia llegaron a Paiporta (Valencia) acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente autonómico Carlos Mazón con el objetivo de conocer de primera mano la situación vivida por los valencianos. Nada más bajar del coche, los vecinos que estaban limpiando sus casas empezaron a increpar a la comitiva oficial y Pedro Sánchez desapareció de la visita mientras los Reyes y Mazón se quedaron a escuchar al pueblo. Se oyeron gritos de "asesinos" y así como de "Mazón, dimisión" y "Sánchez, dimisión". Sin embargo, pronto se han dado cuenta de que Sánchez había desaparecido. "¿Dónde está el presidente?" clamaban mientras denunciaba el abandono que habían sentido estos días.

Pero, a pesar de que los futbolistas puedan parecer personas ajenas a lo que vive la sociedad normal y corriente, ante situaciones como la que se está viviendo estos días en Valencia, también han alzado la voz. Sin ir más lejos, el jugador del Albacete Jaume Costa ha vivido en su piel los estragos de la DANAy ha aprovechado la oportunidad para criticar la actuación de los políticos: "Están todo el día discutiendo y cuando pasan este tipo de cosas, que es lo realmente importante, cuando pueden salvar vidas y realmente pueden ayudar a las personas, tardan en hacerlo... Cuando tienen que estar no están".

El futbolista, natural de Valencia, habló en una entrevista en Cope Baleares después de haber estado atrapado en la carretera en su coche durante casi cuatro horas al intentar regresar a Albacete tras visitar a sus hijos en Valencia. El ex del Villarreal, además, ha lamentado que hasta alrededor de las 20.00 horas no se hubiese emitido alerta alguna de de las autoridades, por lo que desconocía lo que estaba ocurriendo. Costa ha narrado que se desplazó desde Albacete hasta Valencia para "ver a los niños" y cuando quiso volver no se enteró "de nada". "Por la parte de la izquierda del otro carril, vimos a gente andando volviendo, y ya les preguntamos. Nos decían que a uno o dos kilómetros estaban los coches flotando, inundados, que había gente que estaba encima de los coches. Que esas mismas personas habían tenido que salir por la ventanilla del coche para poder salir y estaban andando hacia Valencia porque los coches los habían perdido y ahí no hacían nada", resume Costa, que añade que "esperamos tres horas hasta que vino la Policía", que les condujo "por el arcén en dirección contraria hasta la salida anterior que era la de Paterna", donde reside el jugador.

Reacciones de los futbolistas

Pero no solamente Jaume Costa, que sufrió las consecuencias de la DANA en sus propias carnes y ha criticado la lenta actuación del Gobierno se ha pronunciado sobre el tema. De hecho, una de las críticas más duras llegaba de la mano de el ex futbolista Raúl García. "900 asesores para un presidente y 500 militares para Valencia. España 2024. El gobierno de la gente se hace llamar... #EspañaDespierta", escribió el navarro en sus Stories de Instagram.

"Si necesitas ayuda para huir, pídela", escribió el jugador Samu Castillejo en sus redes sociales. Un dardo que hace alusión la que profirió el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional desde Moncloa hace unos días donde dijo, refiriéndose a la Comunidad Valenciana: «Si necesitan ayuda, que la pidan».

Además, Ferran Torres, delantero del Barcelona y oriundo de Valencia, se ha unido a las voces de indignación ante la tragedia de Valencia. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista ha dejado claro su frustración por la situación en las zonas afectadas. "Necesitamos un cambio en este país! No tengo fuerzas hoy ni de ir al estadio a ver a mis compañeros jugar. Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros. Necesitamos que todo el país de un paso adelante. Esto podría pasar en cualquier parte. Sentimos el calor y apoyo de todos los compatriotas. El Estado está fallido. El pueblo salva al pueblo. Visca Valencia y Viva España", escribió Torres, junto a una imagen de una bandera de la Comunidad Valenciana cubierta de barro tras las fuertes lluvias.

Marcos Llorente, Ferrán Torres, Samu Castillejo, Dani Ceballos. El fútbol también es un clamor contra los políticos. El poder debe ser devuelto al pueblo español. pic.twitter.com/PwGKRpT8By — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) November 3, 2024

Pero todavía hay más y es que el jugador del Real Madrid, Dani Ceballos, publicó en su Instagram, junto a una imagen en la que aparecen varios policías que han ido a ayudar en Valencia la frase de: "Gobierno de mi vida, despertad de una vez". El centrocampista del Real Madrid pide lo mismo que la gran mayoría de españoles, que el Gobierno de España asuma más responsabilidades y multiplique la ayuda en Valencia.

Y, en esta ocasión, están hermanados con sus rivales de la capital, y es que el capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurreción, tuvo unas palabras sobre la DANA tras la victoria en el Metropolitano frente a Las Palmas. "Toda la fuerza desde el club por el suceso que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Creo que ningún partido se debería haber jugado y mandarles toda la fuerza y ánimo para ellos. Entre todos lo sacaremos adelante. Cuando más difícil están las cosas más nos involucramos los españoles". Pero no se quedó ahí y es que el de Vallecas aprovechó para criticar que no se hubiera cancelado la jornada liguera: "Cuando damos la opinión muchas veces no se escucha. Es difícil. Los principales actores somos nosotros, pero es difícil. Vivimos una situación... Vemos imágenes de gente que está destrozada, que no ha tenido apoyo. Me gustaría estar ayudando a la gente, pero no se puede porque tenemos un trabajo. Hemos jugado un partido, pero estás pensando también en la gente que ha perdido todo. Es muy duro, pero ¿qué hacemos? Lo peor viene dentro de unos meses y tenemos que ayudar entre todos y sumar. Seguro que entre todos, como somos los españoles, ayudar a la Comunidad Valenciana como si fuera otra comunidad".

Pero no solamente desde España sino que, por ejemplo antes del partido del Tottenham-Aston Villa , los jugadores del equipo de Birmingham saltaron al terreno de juego para calentar luciendo un mensaje de 'Fuerza Valencia' en sus camisetas. Entre ellos estaba Pau Torres, de Villarreal. El equipo de Unai Emery, muy vinculado a la Comunidad Valenciana a través de sus etapas como técnico en Valencia y Villarreal, no dudó en mandar un mensaje apoyando a todos los afectados por la DANA. "Quiero enviar mi pésame. Hemos tenido una tragedia en Valencia, estoy muy triste. Todo mi pésame a las personas afectadas y a las familias de las víctimas. Ojalá se puedan recuperar pronto de todo lo que pasó allí", declaró el técnico del Villa antes del partido, en rueda de prensa