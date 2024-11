Luis Enrique desvela cuándo pudo fichar por el Atlético y por qué es bueno que no pasase

Luis Enrique desveló hoy en la rueda de prensa previa al PSG-Atlético de Madrid de este miércoles en Champions que estuvo muy cerca de ser entrenador rojiblanco. Eso sí, considera que lo mejor para el club español fue que eso no pasara.

"Fue cierto, pero ya tenía había dado mi palabra a otro club y no era cuestión de romper mi palabra. La verdad es que el Atlético tuvo mucha suerte de encontrar a Simeone porque si llego a ir yo seguro que no estoy ni la mitad de los años, no tengo esa energía. El Atlético encontró en el Cholo al mejor entrenador que podía tener y así lo ha demostrado con su trayectoria y con todos los títulos que ha conquistado durante estos años. ¡Qué suerte tuvo la afición del Atlético!", comentó Luis Enrique.

Simeone por otro lado parece que no se ve entre los ocho primeros de la Champions: "Los ocho primeros lugares los ocuparán pocos equipos y los que más puntúen estarán en el lugar. Aún es pronto".

Luis Enrique sabe de la presión que tiene para buscar la primera Champions del PSG: "Si uno mira los jugadores del Atlético son todos internacionales y no tengo dudas de que van competir a alto nivel. En ese sentido es cierto que llegamos al ecuador de una competición en la que no sabemos qué puede pasar. Nos centramos en el partido de mañana y hacer las cosas mejor que el rival para estar más cerca de la victoria".

Sobre seguir o no en el Atlético tras tantos años, Simeone tiene claro por qué sigue siendo técnico colchonero: "No tengo nada extraño para comentar, sólo que lo que hago lo hago con pasión, no tengo compromiso con nadie, tuve la gran fortuna de hacer un cuerpo técnico anterior que me ayudó mucho, un grupo de futbolistas extraordinario y la gran fortuna que tengo es compartir con un club que me ha cuidado con las expectativas que teníamos para ganar, futbolistas que me acompañaron con mis ideas y la gente que siempre me quiso y me respetó".