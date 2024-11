Veo correr a Giuliano y no dejo de creer en Simeone

Sé que no se puede escribir en alto, pero imaginen que le pongo una voz potente y contundente a este razonamiento que pongo aquí. El día que vea once jugadores como Giuliano Simeone ante Las Palmas a nivel de actitud y pundonor y la cosa no salga, sin problema, diré que el Cholo debe irse y recibiré al siguiente entrenador con las mismas ganas de que gane el Atlético. Si veo a 11 así, sí. Si veo, otros días, a solo uno o dos, seguiré señalando a todas las partes, es decir, Simeone y jugadores, pero nunca al blanco fácil. En este caso rojiblanco fácil.

¿Por qué estando el Atlético muy mal a nivel anímico y deportivo, un jugador como Giuliano Simeone hizo el domingo un auténtico partidazo? ¿Por qué casualmente el menos sospechoso de no confiar en el jefe es el que juega mejor? Lo mismo es táctica, sí, pero algo más también. Algo más que tiene que ver con la actitud aparte de con las aptitudes y con un esquema de juego concreto.

A mí me ilusiona un Atlético de Giulianos. Me hace creer en ese Atlético de Madrid que, como mínimo, muerde al rival aunque luego salga herido. Es lo único que pide la afición, consciente de que es la única forma de recuperar las sensaciones del pasado. La única fórmula para recuperar al Atlético del Cholo es empezar a cocinar el plato por la intensidad y la entrega sin condiciones. La calidad se les presupone, por eso están en el Atlético, sin embargo, el lema que hay en la entrada al Metropolitano por el túnel no es "calidad y fantasía" sino "coraje y corazón". Giuliano, sin estar exento de lo primero, mentira que se repite mucho para restarle méritos, puso el domingo todo lo segundo para demostrar cómo se juega con la rojiblanca puesta.

Por otro lado, también me gustaría individualizar en otro jugador que se está comiendo el césped. Javi Galán está demostrando muchas cosas a todos. Incluyendo a Simeone. Y ojo, eso es muy bueno. Que un jugador se rebele y calle bocas, incluyendo la del Cholo, es lo que quiere el propio Cholo. Ojalá muchos más callen bocas. Es lo que queremos todos y el propio Cholo, porque que nadie se lleve a un error. El primero que quiere que le tiren la puerta del despacho abajo pidiendo minutos con buenas actuaciones es el argentino. El problema es cuando llaman flojito y piden cosas que luego no pueden sostener.

Y ojo, hoy tengo que hablar muy bien de dos jugadores a los que suelo criticar: De Paul y Nahuel Molina. Sería injusto no hacerlo cuando su papel es el que se espera de ellos. Ambos hicieron un buen papel ante Las Palmas dando sendas asistencias en el 1-0 y en el 2-0. De Paul entró en un contexto complicado de críticas hacia su persona y fue el mejor desde que puso el pie en el terreno de juego. A ese De Paul no se le puede criticar. Tampoco a Sorloth, que se sacó la espina del choque ante el Lille con un mano a mano, tras pase de Rodrigo, que sirvió para que el noruego fusilase al portero. Me quedo con eso. Sin ser un partido brillante, de hecho hicieron lo mínimo que se les pide, Giuliano, Nahuel, De Paul y Sorloth, aparte de Javi Galán, se golpearon el pecho con hechos, no con palabras. Si hay que tener esperanza prefiero mirar eso que solo pensar en lo malo.

Por cierto, más allá de jugadores o Simeone, el club tiene bastante problemas endémicos y muchos en los despachos. El Atlético jugará mañana en París ante el PSG sin sus 2 centrales titulares: Giménez y Le Normand. Witsel y Lenglet, únicos centrales de garantías para este partido y uno es reconvertido. Kostis esta verde y Reinildo iría en línea de 3, que no convence. Mi más sincero aplauso a la planificación deportiva. Gran parte de la temporada en juego y nuevamente tienes que parchear la zona más importante de tu equipo. Bra-vo. Bravísimo. Lo digo en italiano, para que lo entiendan todos.