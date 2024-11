El Real Madrid ya tiene suficientes problemas con la racha de resultados que acumula en los dos últimos partidos que ha disputado. El primero ante el Barcelona en un Clásico que acabó con 0-4 para los azulgranas y anoche ante el Milan en Champions un 1-3 que escoció y mucho en la casa blanca. Las dos derrotas, además, en el Santiago Bernabéu.

Pues bien, a esos problemas se suman otros externos como las críticas de la mujer de Fede Valverde, Mina Bonino, criticando duramente las decisiones de Carlo Ancelotti con su pareja, el jugador uruguayo.

Esto fue lo que dijo Mina en Twitter:

"Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa", decía en el tuit Mina. A la réplica de un seguidor, la pareja de Fede volvía a contestar: "Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? ¿Cuándo van a entender de una put* vez que Fede no es extremo?".

Esto fue durante el partido, pero la respuesta de Carlo Ancelotti llegó en rueda de prensa:

Que privilegio sería poder estar en una conferencia de Carlo Ancelotti .

No entiendo como este colega pudo hacer esta pregunta haciendo alusión a la expresión de Mina Bonino .

La ceja levantada del mister lo dice todo 🤦🏼‍♂️.

pic.twitter.com/jrTC9vM6OV — CRISTIAN GIGLI (@gigli_cristian) November 6, 2024

"De lo que opina la gente en las redes sociales... para mí es muy complicado. Le he quitado porque para mí no estaba a su 100%, ha tenido problemas en la espalda, parecía que había recuperado porque entrenó bien ayer pero parecía que no estaba a su mejor nivel físico, por eso lo he cambiado", comentó el técnico italiano.

Fede fue cambiado en el minuto 46 para que entrase en su lugar Brahim. Este cambió, visto lo visto, no le sentó nada bien a Mina Bonino.