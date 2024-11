Si el Real Madrid llama a Nacho... recibirá un no por respuesta

Nacho abandonó el Real Madrid este verano con dirección al fútbol árabe, concretamente al Al-Qadisiyah. Allí lleva varios meses y según sus propias palabras, su nueva aventura le está gustando tanto en forma como en fondo. No solo porque suma mucho más dinero a sus arcas sino también por la comodidad de disfrutar del deporte que ama sin tanta presión.

En una entrevista para El Partidazo de la Cadena Cope, Nacho fue cuestionado por la posibilidad de, ante tanta lesión, regresar al club de toda su vida, el Real Madrid. La lesión de Militao ha precipitado los acontecimientos en la casa blanca. Sin embargo, Nacho tiene claro lo que le diría a Florentino Pérez.

"Cuando tomé la decisión de abandonar el Real Madrid sabía que me iba a tocar jugar muchos partidos, pero eso no iba a afectar a mi decisión. La tenía muy clara dentro de mí. Cuando una persona siente que llegó su momento... no me arrepiento, sabía lo que hacía y sigo firme con la decisión. Estoy muy feliz por la decisión que tomé. Aquí hay cláusulas de rescisión, imagino que la mía será poco, pero ni me planteo que paguen por mí una cláusula. Ahora me es más fácil, pero al principio me chocaba ver al Real Madrid por la televisión, se me hacía raro. No me arrepiento absolutamente nada de la decisión. Ahora apoyo como un madridista más", sentenció Nacho.

Respecto a lo que debe hacer el Real Madrid, Nacho apostaría por la cantera: "Me encantaría que no ficharan a nadie y apostaran por chicos de la casa. Al final los jugadores de la cantera se va a saber si están preparados si les dan la oportunidad. El otro día Asencio hizo un partido muy bueno. La cantera necesita oportunidades. Si el club y el entrenador son valientes, es el momento perfecto".

Sobre la posibilidad de volver a Sergio Ramos en el Bernabéu, Nacho tampoco lo ve claro: "Es una leyenda del Real Madrid y amigo mío. Sería bonito volver a verle en el Real Madrid, pero no sé absolutamente nada. Por lo que decís en España, no tiene pinta".