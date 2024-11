El testimonio de un ex jugador de Primera División: "Di positivo en cocaína y me daba igual"

El exjugador de Granada, Elche, Alcorcón o Racing de Ferrol, conocido como Dani Benítez, se ha sincerado en el programa Salvados sobre su pasado futbolístico y los problemas extradeportivos que le acompañaron y condenaron durante su carrera.

El exfutbolista era una de las grandes revelaciones y esperanzas del fútbol español en la década de 2010. Nacido en Lloseta, un pueblo de Mallorca, proviene de una familia humilde donde le animaron y ayudaron a practicar tres deportes: boxeo, kick boxing y fútbol, deporte por el que acabaría apostando cuando ingresó en las categorías inferiores del Mallorca.

Comienzos deportivos

El de Mallorca se formó como futbolista en el equipo de la isla hasta salir cedido, primero al Pontevedra, afianzando su primer paso en la Segunda División B. Su segunda cesión fue al Elche, conjunto de Segunda División, donde tuvo su primera experiencia en esta categoría. Tras su buena campaña en el conjunto ilicitano, el Udinese se hizo con los servicios del joven jugador, quien en su primera campaña fue cedido al Granada, equipo de Segunda División B, que acabaría consiguiendo el ascenso a Segunda División.

Ese año, Dani Benítez se convirtió en una de las grandes figuras e ídolos de la ciudad de Granada. Al año siguiente, llegó la peor noticia para el futbolista: su madre falleció en 2010 a causa de un cáncer. Él siempre decía que era su punto de apoyo y la persona más importante de su vida junto a su hijo.

En la temporada 2010-2011, el Granada ganó el playoff de ascenso en la final contra el Elche para convertirse en equipo de la Liga BBVA, siendo Benítez una de las piezas clave del equipo y siendo vinculado a grandes clubes como Sevilla, Valencia, Betis o incluso Atlético de Madrid. De hecho, ese mismo año fue galardonado en los Premios LaLiga como el "Mejor Centrocampista" de la Segunda División de España 2010/2011.

Dani Benitez x Besos de El Canto del Loco.#HombresBBVA pic.twitter.com/Cm9WU2CLWU — Santi (@SaantiNG) September 11, 2024

Llegada a Primera y problemas extradeportivos

En su primera temporada en Primera División, el Granada consiguió la permanencia en la última jornada. Dani tuvo un problema durante una de las últimas jornadas, en el partido que enfrentaba al Real Madrid, cuando golpeó con una botella al árbitro Clos Gómez, una escena que dio la vuelta al mundo y le costó tres meses sin poder jugar.

Dani Benítez golpeando a Clos Gómez con una botella

Durante la temporada 2012-2013, Benítez fue nombrado uno de los cuatro capitanes del Granada. En esa temporada se convirtió en un futbolista problemático debido a sus salidas nocturnas y sus comportamientos en el vestuario. Entre lesiones y problemas extradeportivos, tan solo disputó 11 encuentros de liga.

En la temporada siguiente, la 2013-2014, Benítez fue apartado varios meses hasta el 16 de febrero, cuando volvió a ser convocado tras los problemas físicos y extradeportivos que sufría. Ese día jugó contra el Real Betis en Los Cármenes, en lo que sería su último encuentro en Primera División. En el minuto 79 fue expulsado del terreno de juego y, al acabar el partido, fue sometido a un test antidoping en el que dio positivo en cocaína. El futbolista recibió una sanción de dos años, pues, aunque la cocaína no es una sustancia dopante, se considera una droga recreativa y está prohibida por las reglas de la LFP.

Positivo en cocaína

Dani Benítez contó en el programa Salvados cómo ocurrió esa situación: "Se alargó la noche y al día siguiente tenía que entrenar. Iba muy borracho y no podía entrenar así. Estaba en el local con unos amigos míos y me dijeron que tomara un poco de cocaína para poder acudir al entrenamiento sin problemas... y lo hice".

La historia de Dani Benítez. Una mala decisión y un mal momento para acabar con toda una carrera. Siempre es bueno escuchar testimonios así.

pic.twitter.com/1KX9Cde5b0 — GRADA B pro (@GradaBpro) November 16, 2024

El futbolista relató cómo el sábado por la mañana consumió la droga para acudir al entrenamiento previo al partido. Al día siguiente, el encuentro se jugó a las 12 de la mañana, cuando no habían pasado ni 24 horas. Le tocó el control antidoping y, antes de hacerlo, confesó al médico lo que había hecho. El doctor le respondió: "Reza todo lo que puedas".

El mismo Dani dijo: "Yo no creo en Dios, no voy a rezar. Si tiene que ser, que sea; y si no, no". Durante gran parte de la entrevista, confesó que en esos momentos le "daba todo igual". "En esa época yo no era feliz y se me notaba mucho en el campo" –confesó el ex del Granada–.

Un par de cubatas para olvidar y el suicidio

"Ya había conseguido lo que quería en el fútbol, que era debutar en Primera División". Esto, sumado al mal momento futbolístico y la muerte de su madre, le hizo "perder la ilusión". Para evadirse de esa situación, salía de fiesta o se "bebía un par de cubatas para olvidarlo todo", afirmaba Benítez.

Cuando se hizo pública la noticia, Dani confirmó que le faltó un poco la respiración y pensó: "Ya lo he perdido todo". Después de toda esta situación, el jugador pasó ocho meses en Mallorca, donde tuvo que "sentir vergüenza" al contárselo a sus familiares. "Tuve el pensamiento de quitarme la vida realmente, porque es muy complicado", confesó.

"Llegó un día que dije 'o me suicido o cambio radical'. Y cambié radical. Y ahora no puedo pedirle más a la vida". Dani Benítez en #SalvadosSinPerdón pic.twitter.com/BNJKyQRldH — Salvados (@salvadostv) November 17, 2024

Él mismo habló de lo difícil que fue afrontar las críticas: "Lo que te marca es lo que piensa la gente". "Todo cambió el día que dije: o me suicido o tengo un cambio radical", añadió.

A la pregunta de si se ha perdonado, dijo: "Por supuesto, es lo importante cuando haces algo así. Esa fue la clave para devolverme la ilusión". "Me siento superorgulloso de la persona que soy", finalizó el exjugador del Granada.

Tras el incidente, Dani Benítez se marchó a Chipre para jugar en la primera categoría. Luego volvió a España para competir en la liga andorrana y, posteriormente, en Primera y Tercera Federación Española. Actualmente, el futbolista milita en el Arenas de Armilla, en Granada, a sus 37 años.