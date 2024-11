Simeone, roto de emoción, abandona una entrevista en directo

El Atlético ganó 2-1 al Alavés con mucho sufrimiento y este triunfo supone una alegría más para un Cholo Simeone que sumó 700 partidos oficiales como entrenador del conjunto rojiblanco. El partido fue tenso, emocionante por la remontada y porque el Atlético sigue con dudas pese a sumar cinco victorias consecutivas.

En la entrevista post partido en DAZN, Simeone estuvo tan cerca de echarse a llorar cuando le preguntaron por sus 700 encuentros como colchonero que tuvo que abandonar la entrevista.

Este fue el momento:

SIMEONE SE EMOCIONA EN #DAZN HABLANDO DE SU FUTURO pic.twitter.com/x7nS544sbw — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

"Vivo el ahora, estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad. Estoy tranquilo, en paz, estoy en un lugar que... quiero mucho al lugar donde estoy y nada, chao", comentó Simeone abandonando la entrevista.

Ya en rueda de prensa, Simeone contuvo la emoción y volvió a dar las gracias al club por el trato recibido durante 12 años: "Se me pasan muchas cosas por la cabeza, nunca lo imaginé, soy un agradecido a todo el cuerpo técnico del que ya solo queda Pablo, de los jugadores que me han permitido alcanzar este juego y ni que hablar de Miguel Ángel y Cerezo que siempre apoyaron en los malos momentos, a la afición porque desde que llegué me trataron con respeto. Y también a mi familia, porque le he quitado muchos momentos. Agradezco".