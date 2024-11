¿Por qué los futbolistas son sancionados por quitarse la camiseta al celebrar un gol?

Los goles en el último minuto de un partido igualado siempre suponen una descarga de tensión muy elevada, sobre todo para quien lo anota. En un momento de tan elevada adrenalina, muchos futbolistas no pueden contener la emoción, celebrando el tanto quitándose la camiseta, a sabiendas de que le supondrá una amonestación por medio de una tarjeta amarilla y una sanción económica. ¿Por qué se sanciona al jugador por quitarse la camiseta? ¿Cuál es el origen de esta norma?

De primeras, puede resultarnos evidente que no esté permitido levantarse o desprenderse de la camiseta mientras se está jugando un partido de fútbol. Si pensamos en la inmensa mayoría de empleos, no nos imaginamos a un trabajador haciéndolo, ya que supone un gesto de mal gusto, a no ser que se realice en contextos muy determinados. Y es que no existe una razón como tal que explique esta norma, por lo que se han creado numerosas especulaciones, teniendo una de ellas claramente más peso que el resto.

Posibles razones

Mucha gente podría pensar que esta norma va dirigida a evitar pérdidas excesivas de tiempo y es algo que tiene sentido, ya que un desprendimiento de la equipación superior por parte de un jugador, resulta evidente que alarga la duración de la celebración. Sin embargo, el árbitro podría añadir ese tiempo perdido a los minutos de descuento para compensar.

También, podría hacer referencia al tema del respeto religioso, ya que, en los países islámicos, esta acción está considerada como una grave falta de respeto hacia el espectador. A su vez, otra posible razón sería la de evitar aglomeraciones de aficionados que tratasen de hacerse con la camiseta de su ídolo, hecho que podría provocar accidentes.

Sin embargo, se cree que la razón es principalmente económica. Cuando un jugador anota un gol, supone el momento clímax de este deporte, cuando todas las miradas y cámaras están puestas en él, algo que las marcas saben muy bien. Por ello, son conscientes de que, si el jugador se quita la camiseta, los cientos de miles de espectadores que estén viendo el partido no verán las marcas patrocinadoras de los clubes, haciendo perder a estas muchísima visibilidad.

¿Cuál es el origen de la norma?

En cuanto al origen de esta norma, muchas personas lo atribuyen al exfutbolista uruguayo Diego Forlán, durante un partido de la Primera División inglesa que enfrentaba al Manchester United contra el Southampton en la temporada 2002/2003. El delantero charrúa, quien únicamente llevaba seis minutos sobre el terreno de juego, anotó en el minuto 85 el gol que posteriormente le dio los tres puntos al conjunto mancuniano. Forlán se quitó la camiseta en una celebración que se volvió una completa locura, tanto, que no le dio tiempo a volver a ponérsela antes de que el balón comenzase a rodar de nuevo y jugó unos breves instantes con ella en la mano.

Este hecho supuso el punto de inflexión para que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tomase cartas en el asunto y crease la norma que castiga a los jugadores que se quitan la camiseta durante el encuentro, que sigue vigente a día de hoy. El principal impulsor de esta norma fue Jérôme Valcke, quien, por esa época, era director de mercadotecnia y televisión en la FIFA. Además, cabe destacar que, de 2007 a 2015 fue secretario general de la federación hasta que fue cesado por un caso de corrupción.

Esta norma hace referencia al punto número 12 del reglamento de la FIFA, que estipula que el jugador que se levante o se desprenda de su camiseta durante el encuentro, será sancionado con tarjeta amarilla por parte del árbitro y con una multa económica. La cantidad varía desde los 0 hasta los 3.000 euros y se permite aplicar una cuantía muy baja cuando la razón de quitarse la camiseta va dirigida a la muestra de un mensaje de cariño.