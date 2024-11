Rajada monumental de Javier Clemente sobre Vinicius: "si le dan una patada, que se aguante"

Javier Clemente Lázaro, exjugador del Athletic Club de Bilbao y exseleccionador nacional de España entre otras naciones, fue una de las grandes personalidades presentes en la gala de los premios de la AFE, celebrada ayer, lunes 25 de noviembre. Al finalizar el evento, fue uno de los principales focos de preguntas por parte de los medios y sus respuestas sobre el tema de Vinicius Júnior han mostrado que no tiene pelos en la lengua.

Al inicio de la entrevista, el que fuera centrocampista quiso hablar sobre el evento, diciendo que era una fiesta muy bonita, donde veía a jugadores de toda la vida y donde se estaba divirtiendo mucho. Posteriormente, fue preguntado por el tema de Jorge Martín, que envuelve a los programas de televisión ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’. No obstante, Clemente respondió que no consume ese tipo de programas, que solamente ve películas y todo el fútbol que pueda.

Tras esta respuesta, la distendida y breve entrevista cambia por completo y se centra en el tema favorito del de Baracaldo, el fútbol. La primera pregunta sobre este tema va dirigida a la tensa relación entre Florentino Pérez, la UEFA y la FIFA. Clemente respondió afirmando que él no tiene los suficientes conocimientos a nivel federativo, añadiendo que cada uno defiende sus intereses y tratando de no meterse en opiniones ajenas.

"No somos racistas, lo ha enfocado así porque le ha interesado"

Sin embargo, todo cambia cuando Clemente fue preguntado por su estilo de juego favorito entre el de Mbappé y Vinicius. "A nivel de condición, de velocidad, de habilidad y rendimiento, los dos me parecen geniales, lo que pasa es que el comportamiento en el campo de Mbappé me parece más de gustar, Vinicius está a bronca diaria y eso no me gusta". Estas eran las palabras de Javier Clemente, criticando la actitud sobre el campo del jugador brasileño.

El exjugador español ha querido destacar su valor como futbolista, sin embargo, considera necesario hacer una reflexión por su parte: "ahora se ha lesionado y es una desgracia porque es un grandísimo jugador, pero discute con el contrario, con el público, con el árbitro, discute con mi hermana…" "Si hiciera una reflexión sería una persona querida por todo el mundo".

Un controvertido tema que siempre ha envuelto el caso de Vinicius, es el presunto racismo que él defiende que sufre por parte de España, sobre lo que Clemente también ha dado su opinión: "No es un problema de color, no somos un país racista, él lo ha enfocado por ahí porque le ha interesado y creo que no es bueno para él". Finalizando su intervención, habló sobre que el fútbol es un deporte de contacto y que todos los jugadores deben acostumbrarse a ello: "cuando le pegan una patada, que se aguante, en el fútbol dan patadas, te agarran, te empujan… si no soportas eso, pues no gusta".

Javier Clemente volvió a tratar el tema del racismo, diciendo que él ha entrenado en Camerún y que el problema de los insultos no es su color de piel. "Vinicius es tan bueno que le silban y le dicen cosas para ver si deja de ser bueno, no porque tenga el color de piel diferente a los demás".