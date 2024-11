Owen fichó por el Real Madrid en 2004 dejando el club de sus amores, el Liverpool. El ganador de un Balón de Oro y por aquel entonces estrella en Anfield llegó al Bernabéu como tal, pero su paso por Madrid no fue el deseado por nadie. No llegó a triunfar y ahí empezó su declive.

Owen relató cómo fue el inicio de su cambio de aires: "Cuando supe del interés del Madrid, tuve emociones encontradas. Estaba orgulloso de que un club como ese estuviera interesado en mí. Me sentí halagado, pero al mismo tiempo inseguro. Estuve dando vueltas en la cama durante casi una semana antes de decidirme".

Cuando se tomó la decisión, Owen quiso dejar claro iría al Real Madrid para volver en el futuro al Liverpool, algo que no se produjo: "Hablé con Rafa Benítez y con Rick Parry. Fue algo así como: "Acordemos que me quedaré un año o dos y luego volveré". Inconscientemente, eso era lo que necesitaba, tranquilidad. En realidad no quería irme, el Liverpool era mi club. Pero también me preguntaba si terminaría arrepintiéndome si no lo intentaba".

Michael reconoce que se equivocó y que ahí perdió el control de su vida y de su fútbol: "En cuanto tomé la decisión de ir al Madrid, perdí el control de mi carrera. Fue el fin de la percepción que los demás tenían de mí como jugador. Es cierto que era el Santo Grial para un futbolista, pero también era un lugar donde la presión es tan grande que no puedes ni respirar. No era lo que yo había esperado".

Tras su paso por Madrid, Owen regresó a Inglaterra para fichar por el Newcastle. Después incluso llegó a jugar en el Manchester United, rival clásico del Liverpool.

"El Madrid es un club con historia, glamour, y todo lo que un futbolista sueña, pero cuando llegas allí, te das cuenta de que puede ser un lugar donde pierdes tu esencia. En mi caso, me costó la vida profesional", remató Owen su entrevista en The Athletic y The Guardian.