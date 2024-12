Ancelotti se harta: "Me estáis dando demasiados palos"

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al partido ante el Girona de este fin de semana en Montilivi. Partido clave tras perder en campos como Anfield o San Mamés.

Le han preguntado a Carlo por el mal momento del equipo y Ancelotti ha contestado con contundencia: "Tengo que aceptar porque el equipo no da su mejor versión. El entrenador es siempre el más responsable en el fútbol. Me estáis dando demasiados palos, puede querer decir que están cansados de mí, pero yo no estoy cansado. Sigo siendo feliz y entiendo la crítica, a veces la crítica es gasolina para intentar hacerlo mejor".

Siguiendo por el tema de las críticas, Ancelotti no pone cara a los que le critican: "Vivo en este mundo y leo los palos. Pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Te digo que la crítica es aceptable y algo de razón la tienen. Si me preguntas cuál es el palo que me molesta más, alguno me molesta. Porque el palo afecta a la identidad afecta más. Si he hecho mal cambio, mal once, eso no es la identidad, porque eso es lo que uno es y lo que molesta más. Si dices a uno has dicho una tontería o eres tonto, es distinto".

Lo que sí tiene claro Ancelotti es que el mensaje sigue llegando a sus jugadores: "Hasta el momento no lo hemos conseguido sacar lo mejor, tengo muy buena relación con mis jugadores, pensamos lo mismo y tenemos la mista unidad para sacar nuestra mejor versión".

Sobre Mbappé, Carlo mantiene un mensaje positivo con él pese a su mal momento: "Los penaltis es un tema, de momento, a veces estás motivado y otras no. Él tiene que aguantar el momento, pelear, sacrificarse, porque antes o después va a terminar. Lo que me da una buena sensación es que en los dos últimos partidos ha mejorado su intensidad".

A nivel de juego, el italiano confía en mejorar el juego del equipo cuando les presionan: "Es vedad que Liverpool y Athletic son equipos muy valientes y para solucionar esto hay que jugar más directo. Balón largo y pelear el segundo balón. No forzar demasiado la salida desde atrás cuando tú tienes un equipo que presiona muy bien. Esto lo he aprendido muy bien en Inglaterra, el balón largo es una solución porque también si no tienes delantero de altura es más importante el segundo balón, cuando el balón cae ganarlo, es lo más importante".