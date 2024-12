Show de Ancelotti en rueda de prensa: la pregunta sobre Mbappé que le hizo saltar

El Real Madrid se juega gran parte de su futuro en la Champions contra el Atalanta en Bérgamo. Si no gana podría incluso quedarse fuera de los 24 puestos que dan derecho a pasar de la fase de grupos. De hecho, Ancelotti ya da por hecho que no va a estar entre los 8 primeros.

"Tres puntos. Desafortunadamente tendremos que jugar una ronda extra, pero no hay más. Tengo mucha confianza en mi equipo. Las cosas han mejorado y mejoraran. Este partido es el más difícil de lo que resta de un año que ha sido maravilloso", comentó

Y ojo a cuando a Carlos Ancelotti le preguntaron por Mbappé. El italiano bromeó con la posibilidad de que tuviese una rueda de prensa sin preguntas sobre él: "Podìa ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé, ¡pero has llegado tú! Está bien, su dinámica ha sido mejor en los dos últimos ha sidio mejor. Mañana puede ser importante su partido".

Este fue el momento:

🗣️ Ancelotti, sobre Mbappé: "Mi ayuda a él es darle tranquilidad y confianza" pic.twitter.com/JQ1dQ8miru — MARCA (@marca) December 9, 2024

Por su parte, Fede Valverde ha comentado que lo pasó muy mal tras su fallo en San Mamés que costó el 2-1 ante el Athletic. No pudo dormir esa noche: "Lo de San Mamés, a mí, me sirvió muchísimo. Nunca me había pasado, no pude dormir. Me servirá para mejorar, aprender, que no vuelva a suceder un error así. Será un equipo que nos pondrá en muchas dificultades y que nos pondrá hombres muy encima, pero tenemos gente muy rápida y hábil. Somos jugadores hechos para estos partidos".