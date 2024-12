La polémica respuesta de un periodista a Manolo González en rueda de prensa: "Gracias a Dios, no entiendo catalán"

El equipo dirigido por Manolo González abandonó el Estadio Gran Canaria con una derrota por la mínima tras el gol de falta directa de Sandro Ramírez en el minuto 67 y en la rueda de prensa posterior al partido, el técnico visitante no ocultó su malestar sobre el tanto recibido: "La barrera es que está a 50 metros. Y no lo digo yo, me venían a decírmelo después del partido los jugadores. Todos me decían 'hay que hacer algo, hay que decir algo míster'", señaló.

Aludiendo a esa indignación del técnico, el periodista de TVE en Canarias comentó: "Se deduce por su enfado y sus palabras, lo que pude entender en catalán, que buena parte de la culpa de la derrota la tiene el árbitro". Ante esta afirmación, Manolo González respondió con un rotundo "no". "No has entendido bien el catalán, ¿no?", añadió el perico. "Gracias a Dios, no", contestó el periodista, generando una tensa situación.

"Ya, por eso te lo explico", replicó González. "Yo no he dicho eso. No soy una persona que cuando pierda o gana, cambia el discurso de una manera u otra. Lo que digo es que la acción del gol la barrera está muy lejos. Lo segundo es que en los cinco minutos que se han añadido se ha parado el partido dos o tres minutos más. Con eso no digo que hemos perdido por el árbitro", aclaró.

Falta de contundencia

El entrenador destacó que el equipo había perdonado varias ocasiones claras y así "es complicado que ganes". Aunque evitó culpar a Soto Grado directamente, sí dejó entrever que en varios partidos ha notado situaciones que no le parecen normales, especialmente en lo que respecta a la actitud hacia su banquillo. "No son iguales para un lado que para otro, eso sí lo digo", sentenció.

El Espanyol se marcha al parón navideño en puestos de descenso, con 15 puntos en la tabla. Mientras tanto, la tensa conversación entre el entrenador y el periodista ha generado controversia en las redes sociales, donde algunos la han calificado como un acto de catalanofobia.