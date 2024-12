Polémicas declaraciones de Gabriel Rufián. En una entrevista al diario Marca, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha señalado que "sin (jugadores) catalanes y vascos, igual la selección española no ganaba ni a Senegal. Con todo respeto a Senegal".

Además, el dirigente independentista ha vuelto a mostrar su deseo de que la selección catalana pueda disputar competiciones internacionales en el futuro: "A mí lo que me gustaría es que lo que considero mi país, que es Cataluña, pueda competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia y no pasa nada. Y si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña. Primero porque es mi país y segundo porque es el pequeño y siempre me identifico con los pequeños".

Pese a todo, Rufián no oculta que ha disfrutado con los años de gloria de la selección española (2008-2012), especialmente por su juego. "He disfrutado mucho con La Roja y a quien le guste el fútbol y diga que no disfrutó con aquella selección que ganó como ganó, sobre todo la del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, es como decir que no te puede gustar la Capilla Sixtina porque no eres católico. Creo que no pasa nada por decirlo", confiesa.

Por último, el portavoz de ERC valora la convivencia entre la selección española y la catalana recordando un reciente episodio en el Congreso de los Diputados. "Es un debate interesante. Hace unas semanas en el Congreso, Borja Sémper, que es de lo más moderado que tiene el Partido Popular y amigo mío, hizo una defensa de la selección española frente a las autonómicas y mi respuesta fue lapidaria", señalaba.

"Yo no estoy en contra de la selección española, ni muchísimo menos. De hecho, he celebrado goles suyos. En cambio tú estás en contra de que la selección catalana juegue partidos oficiales. ¿Quién es el excluyente? ¿Qué pasaría si la selección catalana jugase competiciones internacionales? Si una selección catalana oficial llamara a Lamine Yamal y a los cinco minutos le llamara la selección española, ¿con quién jugaría?", ha apuntado Gabriel Rufián.