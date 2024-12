Cristiano insulta a la liga francesa y un ex del fútbol español le insulta a él

Adil Rami, exjugador entre otros equipos del Valencia en la liga española, no ha tenido reparos en contestar a Cristiano Ronaldo tras las palabras del portugués insultando a la liga francesa durante la gala de los premios Globe Soccer Awards. El luso dijo que los equipos de la Ligue 1, excepto el PSG, están todos "acabados".

Esto dijo concretamente Cristiano en los Globe Soccer Awards: "En Francia solo existe el PSG. El resto está acabado. No me importa lo que digan. Francia solo tiene al PSG. Los demás compiten, vale, pero el PSG es el más fuerte. Nadie compite con ellos. Tienen mejores jugadores, más dinero. Eso no es mentira. No entiendo la sorpresa de la gente".

Y esto le ha contestado Rami: "Él dice mierdas. ¿Quieres que te muestre imágenes de defensores en Arabia Saudí? No porque haya tenido una carrera asombrosa cuando dice algo es verdad. Creo que es un truco de comunicación".

El excentral francés fue más allá e incluso dijo que si Cristiano llegase a Francia se lo comerían: "Intenta jugar contra el Mónaco, el Lille o el Marsella. Ve con tu pequeño equipo a jugar contra el Brest. Somos el mayor caldo de cultivo del mundo con Brasil. Tenemos defensas, ¡son realmente partidos! Si lo metes en la Ligue 1, se lo comen".

Tras decir que Cristiano dice "mierdas" y que en Francia "se lo comerían", Rami quiso rebajar el tono y se declaró fan de Ronaldo a pesar de todo: "Soy aficionado de Cristiano Ronaldo. Soy del equipo de Cristiano Ronaldo, pero se equivocó. Cuando dice que el campeonato saudí es mejor que el de Francia se lleva consigo a mucha gente".