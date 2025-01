La impunidad del Barcelona durante décadas: cochinillo, negarse a jugar, Negreira o el caso Olmo

8 / 9

Negarse a jugar un partido ante el Atlético

Barcelona- At Madrid. Copa del Rey 1999-2000. El Barcelona se negó a jugar el partido de vuelta de las semifinales de Copa tras perder 3-0 en el Vicente Calderón y alegar que en la vuelta no disponía de los jugadores necesarios para disputar el partido porque se solapaba este encuentro con choques internacionales. No quiso saltar al campo, le dieron el partido por perdido 0-3 y fue eliminado. Se castigó al Barcelona con un año sin jugar la Copa, pero el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, anunció la concesión de medida de gracia por haber sido reelegido en el cargo.