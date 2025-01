Fede Valverde explica qué pasó con el pique entre su mujer y Ancelotti

A la pareja de Fede Valverde, Mina Bonino, no le han gustado las últimas decisiones de Carlo Ancelotti con/para su marido en el terreno de juego y así se lo hizo saber al mundo en redes sociales. A Mina no le gustó que cambiaran a Fede o que jugase en otras posiciones y eso generó su reacción mediática.

El propio Fede ha tenido que explicar qué pasó tras este pique en el que Ancelotti no quiso entrar en su día. El charrúa habló en la previa de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona.

"Entre Carlo y yo nunca hubo conflicto alguno. Fue una sorpresa porque no uso redes. El entrenador quiere lo mejor para mí y para el equipo. Mi mujer, también. Las dos partes defendieron lo que quieren. Lo mejor es que seamos honestos entre los dos. Tuvimos una charla y nada más. Pero no me enojé. Siempre hay que respetar lo que dice el entrenador, el jefe. Hay que seguir siendo un referente par el equipo. No me he enojado por lo que piensa el entrenador ni por lo que piensa mi mujer, la madre de mis hijos", comentó Valverde.

Respecto al calendario, Fede comentó que no hay otro remedio que adaptarse: "Soy feliz de poder seguir disputando partidos. Sobre todo como titular. Muy contento de tener la confianza del entrenador. En la Copa quedamos que podía jugar 45' y todos contentos. Sigo sumando partidos e intento dejar la huella en el Madrid, en el mejor club del mundo. Orgulloso de escuchar a mis papás. Es muy lindo. Ya tendré tiempo de descansar en julio si Dios quiere".

Con el caso Dani Olmo, el habitual silencio del Real Madrid con este tema. Fede Valverde no se ha salido de la línea editorial blanca: "Es ajeno a mí y por eso no voy a opinar. Mi deber es el Real Madrid. Ha debido ser duro pasar por ese momento porque siendo jugador lo único que quieres es jugar, ponerte la camiseta y jugar. No es bonito pasar por el momento de no jugar"