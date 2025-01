El Madrid, líder de los Clásicos en Arabia

Este domingo a las 20:00 horas, se enfrentarán el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España de 2025, celebrada en Arabia Saudí. Es el tercer año consecutivo que se repite la misma final y este partido, que será arbitrado por Gil Manzano, podría significar el tercer trofeo de la temporada para los blancos o el primero de la era Hansi Flick en el conjunto culé.

Su paso por semifinales

El Fútbol Club Barcelona viene de vencer por 0-2 al Athletic Club de Ernesto Valverde en su encuentro de semifinales. Los blaugranas comenzaron muy fuertes el encuentro, con una presión asfixiante en ataque que dificultó enormemente la salida de balón del conjunto vasco. De hecho, el primer gol viene tras una pérdida de balón del Athletic en su propio campo, cuando Alejandro Balde servía al punto de penalti para que Gavi definiese ante Unai Simón en el minuto 17 de partido.

Sorprendentemente, parece que el gol no le vino del todo bien al Barcelona, que comenzó a confiarse y a dejar muchos más metros a su rival. A raíz de esto, los leones se vinieron arriba y acabaron la primera mitad teniendo varias ocasiones. La más clara de ellas, un remate de Iñaki Williams desde dentro del área que hubiese significado el empate de no haber sido por la gran intervención de Szczęsny. De todas formas, al inicio de la segunda parte, una genialidad de Lamine Yamal acabó convirtiéndose en el 0-2 definitivo para los culés. Pese a que el Athletic no se rindió, llegando a anotar dos goles anulados por fuera de juego, el Barcelona no sufrió demasiado para llevarse el triunfo.

El mejor jugador del mundo tiene 17 años, juega en el Barça y se llama Lamine Yamal.pic.twitter.com/A0XdGQeUo4 — Vetta ✪ (@Vettaverso) January 8, 2025

En el caso del Real Madrid, los blancos vienen de vencer por 3-0 al Mallorca. Al contrario de lo que suele pasar en sus partidos, su incio fue muy bueno, generando innumerables ocasiones y poniendo en serios aprietos a los de Jagoba Arrasate. No obstante, el empate a cero sería el resultado con el que se llegaría al descanso y no sería hasta el minuto 63 cuando, Jude Bellingham, el de casi siempre últimamente, abriese la lata.

A raíz del primer gol, el Madrid trató con éxito de dormir el encuentro, que estuvo más marcado por las peleas de Vinícius y Maffeo que por el buen juego. El cansancio fue muy acusado en el equipo balear y, aprovechando que su rival se encontraba completamente volcado al ataque, el Madrid acabó anotando dos goles en los minutos finales que maquillaban una segunda parte donde el ritmo de juego fue realmente bajo.

Historial a favor de los blancos en Arabia

Este domingo será la cuarta vez que se juega este Clásico en el nuevo formato de Supercopa de España en Arabia y hasta ahora el Real Madrid ostenta un saldo positivo de dos victorias frente a una del Barcelona.

La primera vez que se enfrentaron en territorio árabe fue en 2022, en la ronda de semifinales. En este partido, parecía que Ansu Fati podría resurgir de sus cenizas tras la lesión y ser el héroe que el Barcelona necesitaba, cuando anotó el gol del empate en el minuto 83 que mandó el encuentro a la prórroga. Sin embargo, tras un preciso contragolpe, Federico Valverde acabó anotando el 2-3 definitivo que clasificaba al Madrid para la final, la cual acabó venciendo por 2-0 frente al Athletic Club.

this Fede Valverde goal vs Barcelona in 2022 supercopa ❤️❤️❤️

pic.twitter.com/wAweZi4FuO — 🌴 (@Camaverde_) January 10, 2025

El segundo choque fue la final de 2023, donde el conjunto que por aquel entonces dirigía Xavi Hernández fue ampliamente superior. Con los goles de Gavi, Lewandowski y Pedri, el Barcelona se adelantó por 0-3, dejando el partido completamente resuelto a la mitad de la segunda parte. En el descuento, Karim Benzema anotó el gol del honor para los merengues, pero la copa se fue para Barcelona.

Ya queda poco para que empiece la Supercopa de España y como olvidar a un Gavi de 18 años domando al Madrid solito: pic.twitter.com/glEmK0hcLX — Truji (@GxlDeFerminn) December 27, 2024

La última vez que se enfrentaron en este escenario fue también para jugar la final, concretamente la del año pasado. Este partido será siempre recordado por la absoluta exhibición futbolística de Vinícius Júnior, que anotó un hat trick en la primera parte del encuentro. Tras los goles de Rodrygo y Lewandowski, el resultado final fue de 4-1 y el Madrid completaba su venganza.

Vinicius Jr marcando HAT TRICK en una FINAL vs Barcelona y haciendo 3 celebraciones de Cristiano Ronaldo. CINE. pic.twitter.com/ReBITa5mxK — MT2 (@madrid_total2) August 31, 2024

El duelo de este domingo promete mucho y no existe un claro favorito. En su último enfrentamiento liguero, el Barcelona asaltó el Bernabéu venciendo por cero goles a cuatro; no obstante, las dinámicas de ambos equipos son ahora muy diferentes a las que mostraban por aquel entonces y puede pasar cualquier cosa.