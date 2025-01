El curioso dato que deja a Ancelotti en evidencia en los grandes partidos

El Real Madrid sufrió una contundente y dolorosa derrota ante un FC Barcelona que fue muy superior durante todo el encuentro, pese a que el equipo blanco comenzase tomando ventaja en el marcador con el tanto de Mbappé. Poco a poco, los de Hansi Flick, con buen juego e intensidad, se fueron imponiendo en el marcador.

Primero fue Lamine Yamal quien, con una gran jugada individual, dejó atrás a sus defensores para acabar anotando un auténtico golazo que recuerda mucho a los que hacía hace unos años un argentino con el 10.

Luego, la falta de intensidad de Camavinga en su propio área provocó una plancha innecesaria sobre el muslo de Gavi, lo que supondría el 1-2 de Lewandowski. El Barcelona contó con un gran Raphinha, que dio una asistencia a Baldé y metió dos goles (uno de cabeza incluido). La mejor versión del brasileño se vio en contraposición al partido que jugaron Lucas Vázquez y, sobre todo, Tchouaméni.

El francés ha sido objeto de crítica durante muchos partidos en los que el Madrid no ha alcanzado el resultado esperado, tanto de centrocampista como ahora en la demarcación de central. El 14 del Madrid no demuestra fiabilidad en defensa y ayer volvió a evidenciar todos esos brotes verdes que se habían ido dejando ver durante el resto de la temporada.

Parcial de 2-9 para el Barcelona

Mala colocación, mala anticipación y falta de intensidad en los duelos pesaron mucho a un Real Madrid que sufrió una dolorosa derrota ante el máximo rival, el FC Barcelona. Y lo que es más doloroso todavía: no es la primera de la temporada.

Ya en octubre, el equipo de Hansi Flick goleó al Real Madrid en el nuevo Santiago Bernabéu. En esa ocasión fue por 0-4, y la sensación no fue tan desastrosa como la de ayer, pues, sin la expulsión de Szczęsny, quién sabe lo que podría haber ocurrido.

Estas dos victorias culés se suman al casillero de derrotas en el repertorio de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, algo muy preocupante. Quitando los partidos de la Copa de Europa, los encuentros más importantes que disputa el Real Madrid en la temporada son frente al Barcelona y al Atlético de Madrid, por la rivalidad con ambos conjuntos.

17 derrotas ante Atlético de Madrid y Barcelona

El Madrid de Ancelotti ante Barça y Atlético:

17 victorias

6 empates

17 derrotas El Madrid de Zidane ante Barça y Atlético:

10 victorias

10 empates

4 derrotas — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 12, 2025

Es precisamente ahí cuando nos damos cuenta de la debilidad defensiva de los de Ancelotti en estos partidos. En 40 encuentros contra los del Cholo Simeone y los culés, el Real Madrid, con el técnico italiano, ha perdido 17 partidos, lo que supone un 42,5 % de derrotas.

Sí que hay que tener en cuenta que el número de victorias es alto también, pues es el mismo: 17 victorias en 40 partidos. Esto supone el mismo porcentaje de triunfos, un 42,5 %. A diferencia de los empates, tan solo 6 partidos acabaron en tablas, lo que equivale a un 15 % de empates.

Siempre se ha dicho que lo más importante es ganar, pero es cierto que hay ciertas ocasiones en las que no se puede. Por ello, lo imprescindible realmente es no perder, ya que no puntuar te hace perder distancia con tus perseguidores o tus rivales. En eso, su pupilo Zinedine Zidane era un gran experto.

Muy debilitado en comparación con Zidane

El francés, en 24 partidos ante Atlético y Barça, cosechó 10 victorias, lo que equivale a casi un 42 % de ratio de triunfos, el mismo que tiene en empates, al haber sumado 10 igualadas ante colchoneros y culés. La gran diferencia frente a Ancelotti la encontramos en las derrotas: el francés solo acabó por debajo en el marcador en 4 ocasiones, lo que supone un 16,67 % de derrotas.

Este dato deja en evidencia a un Ancelotti que recientemente ha sido condecorado como el entrenador más laureado de la historia del club blanco tras la consecución de la Copa Intercontinental contra Pachuca. Diecisiete derrotas y un porcentaje de 42,5 % es un valor muy alto para un equipo que quiere aspirar a ganarlo todo.

El debate ahora está servido: ¿se debe cambiar a Ancelotti? o ¿qué debe cambiar Ancelotti? La afición madridista lo tiene claro y lleva bastante tiempo pidiendo la titularidad de Asencio. Desde que el central de la cantera irrumpió de forma obligada, el jugador, por su nivel y su actitud, se ha ganado el corazón de la afición.

Hay muchas piezas que salen tocadas de esta Supercopa, pero, por lo menos, ha habido una que ha sabido reflotar: Kylian Mbappé fue, sin ninguna duda, el mejor jugador del Real Madrid en la final y, pese a que lo intentó él solo, no pudo traer la copa a Madrid.