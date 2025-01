El desconcierto de Giráldez ante la polémica: "No acabo de entender cómo funciona el VAR"

El último partido de los octavos de la Copa del Rey, entre el Real Madrid y el RC Celta de Vigo, dejó un partidazo lleno de emociones, en el que la polémica fue protagonista junto a los goles. Un encuentro en el que el Real Madrid fue mejor durante gran parte del tiempo, pero que viene marcado por la acción del primer tanto.

Era el minuto 36 cuando, en una jugada de ataque, Swedberg intenta regatear a Lunin y el ucraniano acaba golpeando los pies del delantero, que termina en el suelo. En la misma jugada, el balón llega a Kylian Mbappé, quien marca un golazo con la firma del francés. La queja del cuadro vigués surge porque, si se hubiese señalado penalti, en lugar del 1-0 de Mbappé, podría haber significado el 0-1 para el Celta.

La acción del penalti no pitado sobre Williot Swedberg y el gol del Madrid acto seguido. pic.twitter.com/08WmQAq2L8 — Grada de Río (@gradaderio) January 16, 2025

Esta tan solo sería la primera jugada polémica del partido que reclamarían los vigueses. Justo antes de llegar a la prórroga, se daría la segunda acción polémica: en el descuento, Endrick le clavó los tacos entre el talón de Aquiles y el gemelo a Starfelt. Los aficionados del Celta pedían la expulsión directa.

EXPULSIÓN PERDONADA A ENDRICK EN EL MINUTO 92 CON 2-2 EN EL MARCADOR‼️ #RealMadridCeltaVigo pic.twitter.com/x8rnGOo1pc — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) January 16, 2025

La tercera de las jugadas tiene que ver con otro penalti que no fue señalado. En un principio, existía la posibilidad de que hubiese fuera de juego previo de Bamba. La retransmisión no llegó a mostrar la imagen oficial del VAR en ningún momento. Lo que está claro es que, en el transcurso de la jugada, la pelota impacta en la mano de Rüdiger, otra cuestión es si la acción era punible o no. Aun así, de haberse señalado la pena máxima en ese momento, el marcador era 2-2, y quién sabe qué podría haber pasado.

❌No había fuera de juego previo de Bamba en la jugada del posible penalti por mano de Rüdiger. Después de la revisión del VAR no queda claro si Hernández Hernández consideró que la mano no era punible o si no intervino al confirmar erróneamente que había fuera de juego. https://t.co/nEFwAEPwoy pic.twitter.com/KJiX6MZZ0D — Football Offsides (@FutOffsides) January 16, 2025

¡El partido está que arde en la prórroga! Tensión por todo lo alto en estos primeros 15 minutos con esta revisión que ha acabado en fuera de juego celeste #LaCopaRTVE #LaCopaMola Conecta con la segunda mitad de la prórroga en: https://t.co/vNjeKQ7ha5 pic.twitter.com/xy4b5FP3q7 — Teledeporte (@teledeporte) January 16, 2025

Por último, la cuarta acción que ha llamado la atención de los aficionados del Celta ocurrió en el minuto 103, cuando Valverde se desentendió del balón e intentó quitarse a Ilaix Moriba de encima. Desde Galicia lo calificaron como una posible agresión.

4. Y por último, expulsión perdonada a Valverde por asestarle un PUÑETAZO a Ilaix Moriba. Esto es punible con tarjeta roja por agresión y conducta agresiva y antideportiva. pic.twitter.com/Kmh4IRjEx7 — Choleti (@Rosilmoj) January 16, 2025

La reacción de Giráldez

Claudio Giráldez venía precedido de unas polémicas declaraciones que realizó al acabar el último partido de Liga ante el Rayo en Vallecas. En ellas se mostraba muy disconforme: "Es un árbitro madrileño que pita en Madrid. Creo que no ha estado acertado, creo que no se deberían permitir este tipo de cosas. Creo que nos tenemos que ayudar del VAR, que para eso está. Bajo mi punto de vista, hay dos penaltis clamorosos que le tiran en el área y no se ven. No nos ha ayudado y no ha sido justo ni el resultado ni el arbitraje", sentenció el técnico vigués.

"No puedo hablar. Es un árbitro madrileño que nos pita en Madrid" Claudio Giráldez, muy enfadado en el micrófono de @ainhooa_perez en DAZN#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/1kEVq0BnPq — DAZN España (@DAZN_ES) January 10, 2025

Unas declaraciones muy en contraposición con lo que dijo ayer en el Estadio Santiago Bernabéu: "El otro día hablé de los árbitros y dije que intentaría no volver a hacerlo, y lo voy a intentar", comenzaba Giráldez cuando le preguntaron por el penalti no pitado que desencadenó en el primer gol del Madrid.

🏆Claudio Giráldez sobre las polémicas que han marcado el Real Madrid - Celta de #CopaDelRey 🗣️"Voy a intentar no hablar de los árbitros" 🗣️"No entiendo cómo funciona el VAR" 📺En directo en #EstudioEstadio: https://t.co/6y4lEk4Qc8 pic.twitter.com/3etOOZwBRn — Teledeporte (@teledeporte) January 16, 2025

"Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en Primera División y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en 1RFEF no había, y tengo que aprender cómo funciona porque no acabo de entenderlo", contestó el técnico cuando le preguntaron si le había sorprendido que el árbitro no fuera a ver la jugada en la pantalla.

De este modo, de una forma sutil, elegante y, casi podríamos decir, un poco irónica, el entrenador del Celta de Vigo dejó claro su desconcierto ante las jugadas polémicas en las que el VAR ni siquiera hizo que el árbitro fuera a la pantalla a valorar las acciones.

"No sé que les sorprende"

"El partido del Bernabéu no lo vi. Me comentaron episodios que hubo, pero como los hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende". DON DIEGO PABLO SIMEONE. pic.twitter.com/PVsSz5t3Pg — 🅿 (@finallyxpablo) January 17, 2025

Otro que también ha hablado en rueda de prensa sobre las jugadas polémicas del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo ha sido el Cholo Simeone: "El partido de ayer no lo vi. Me comentaron episodios que hubo, pero como los hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende", fue el contundente dardo del entrenador del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al partido contra el Leganés.