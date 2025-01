Alejandro Balde denunció hace dos semanas un caso de racismo en el fútbol durante el partido que enfrentó al Getafe y al Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez. Se activó el protocolo al descanso y después del partido, el propio Balde confirmó ante la prensa lo que había pasado.

"En la primera parte he recibido insultos racistas. Es algo que quiero decir aquí, no debería seguir pasando. Se lo dije el árbitro y activó el protocolo. Ahora hay que intentar olvidarlo y ya está", comentó el canterano azulgrana en su momento.

Ahora, en la previa del partido de Champions entre Barcelona y Atalanta, Balde ha vuelto a hablar para resaltar que no se puede generalizar: "Fue una situación complicada. Recibí varios insultos, pero por tres o cuatro personas te insulten, no hay que generalizar a todo el fútbol español. Creo que actué bien al informar".

Lo que sorprende a Balde es que siendo negro el capitán del Getafe, a él le insulten por ello: "A mí que me llamen negro de... no me importa. Soy negro y estoy orgulloso de ello, pero me sorprende porque el Getafe tiene un capitán negro".

Esta opinión, la de no generalizar, para muchos contrasta con lo que dijo en su día Vinícius: "Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España se conoce como un país de racistas".