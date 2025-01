La jornada 21 de la liga española ha sido sin duda una de las fechas con mayor número de errores arbitrales desde que comenzó la competición el pasado mes de agosto. A falta de que se juegue el encuentro del lunes entre el Alavés y el Celta de Vigo, varios colegiados de renombre como Jesús Gil Manzano, Javier Alberola Rojas o César Soto Grado han estado en el centro de la crítica este fin de semana, tras cometer errores de peso en los partidos que han arbitrado.

Gil Manzano y sus excesivas amonestaciones

La jornada comenzó el pasado viernes, con el partido que enfrentaba a Las Palmas y a Club Atlético Osasuna en Gran Canaria y donde Gil Manzano realizó una actuación que fue realmente cuestionada. En primer lugar, desde el Comité Técnico de Árbitros se han mostrado sorprendidos con el arbitraje del extremeño últimamente, quien ha mostrado 37 cartulinas amarillas en sus últimos 4 partidos, 15 de ellas en este choque en Canarias.

Tras varias amonestaciones evitables, llegaría la primera gran acción polémica en el minuto 65. Con 0-1 favorable a los rojillos en el marcador, Alberto Moleiro era claramente agarrado en el área por Jesús Areso, quien ya estaba amonestado. Desde el VAR, avisaron a Gil Manzano, que no señaló nada en un primer momento. Tras una larga revisión que parecía que finalizaría con pena máxima favorable a los locales, el árbitro decidió señalar una infracción previa de Fábio Silva más que dudosa.

🖥️💥 Cruce de cables de Gil Manzano en el Las Palmas - Osasuna. 👉🏻 Areso, ya con una amarilla, agarra a Moleiro dentro del área desentendiéndose del balón. ❌ PENALTI CLARO. ▪️ El VAR avisó al extremeño que, para sorpresa de todos, se inventó la infracción previa. pic.twitter.com/QTlaDIl7Hk — Archivo VAR (@ArchivoVAR) January 24, 2025

Menos de diez minutos después, Gil Manzano pitó una falta inexistente cometida por Dário Essugo. El portugués, que ya estaba amonestado, protestó la decisión al árbitro, recibiendo una segunda tarjeta amarilla que lo expulsó del partido y finalizando la acción aplaudiendo irónicamente enfrente del colegiado.

Alberola Rojas y las declaraciones de Jagoba Arrasate

En el siguiente partido, disputado por el Mallorca y el Betis en Son Moix, llegaría otra actuación cuestionable, esta vez por parte de Alberola Rojas. El partido estuvo transcurriendo de manera tranquila y poco polémica, pero pasado el minuto 70 el colegiado tuvo que ser avisado por el VAR para sancionar una entrada merecedora de expulsión que no vio en directo. No era una acción sencilla de arbitrar, ya que el infractor, Omar Mascarell, toca el balón antes de impactar en la pierna de Jesús Rodríguez.

Sin embargo, el verdadero error llegaría en los minutos de descuento. Dani Rodríguez, jugador del Mallorca, recibió un balón dentro del área y fue derribado por Ángel Ortiz, que en ningún momento tocó el balón. El penalti fue claro y ni él en directo ni posteriormente el equipo de video arbitraje supieron apreciarlo. En una de las últimas jugadas del encuentro, Cédric Bakambu anotó el 0-1 final que daba los tres puntos al Betis y agravaba aún más esta acción polémica.

De hecho, Jaboga Arrasate, entrenador del Mallorca, se mostró muy crítico en rueda de prensa tras el partido, aludiendo que este tipo de situaciones "le estaban desenamorando del fútbol".

Sánchez Martínez buscando un penalti inexistente

Tercer partido de la jornada y tercer show arbitral el vivido en el Metropolitano durante el partido que enfrentó al Atlético de Madrid y al Villarreal. José María Sánchez Martínez quiso ser protagonista del encuentro mostrando numerosas tarjetas amarillas en acciones poco claras y tratando de señalar una pena máxima que solamente él vio.

La primera acción polémica fue el penalti de Reinildo sobre Gerard Moreno, que pitó sin dudar Sánchez Martínez, aunque no estaba realmente claro si el mozambiqueño tocaba balón. De hecho, tras esta polémica jugada, el árbitro llegó a amonestar a José María Giménez por sus protestas, quien ni si quiera se encontraba sobre el terreno de juego.

La reacción de Giménez tras ser amonestado después del penalti contra el Atleti.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3trAAh4hhY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 25, 2025

La situación más surrealista se volvió a vivir en el área del Atlético de Madrid, tras un despeje de la zaga. En una jugada en la que nadie podía pensar que se hubiese podido cometer alguna infracción, el murciano paró el encuentro para hablar con el VAR, por si hubiese algo que pitar. Ni siquiera los jugadores del Villarreal presentaron ninguna queja, ya que, directamente, nadie sabía qué se estaba revisando.

Soto Grado, una de cal y una de arena

A pesar de que el VAR tuvo que realizar varias correcciones a los árbitros en los demás encuentros, como el penalti sobre Jude Bellingham, el gol anulado a Loïc Badé o la pena máxima anulada al Getafe, un nuevo error arbitral volvió a cometerse en el encuentro que disputaron FC Barcelona y Valencia. Aunque, en este caso, la gestión del encuentro por parte del colegiado no fue tan polémica como las anteriores.

Tras una jugada polémica en una entrada al límite de Marc Casadó en el área, Soto Grado, colegiado del encuentro, decidió correctamente no señalando la acción como penalti, ya que es André Almeida, jugador del Valencia, el que impacta previamente en la pierna del centrocampista culé.

No obstante, poco después cometió un error grave que, por suerte, no modificó en gran medida el devenir del encuentro, ya que el resultado era de 4-0 a favor para los locales. En una jugada de Jules Koundé por banda derecha, el francés era objeto de una falta clara cometida por Gayá que no señaló el árbitro. En la continuación de la jugada, Hugo Duro acabó plantándose en un uno contra uno frente a Szczesny, que, tras una nueva salida defectuosa, derribaba al delantero y cometía penalti.

El VAR llamó al árbitro a revisar esa falta previa, lo que acabó suponiendo que Soto Grado anulase la pena máxima. No obstante, el reglamento no se aplicó correctamente, ya que, durante la jugada, Eric García recupera el balón y lo vuelve a perder, haciendo que se considere como una nueva jugada y no sea punible la falta sobre Koundé.

🖥️💥 El VAR vuelve a saltarse el protocolo en el Barcelona - Valencia. 👉🏻 Gayá comete infracción sobre Koundé pero, tras ello, Eric García recupera el balón y lo vuelve a perder. ❌ NO DEBIÓ ANULARSE EL PENALTI. ▪️ El error de Eric García en el control crea una nueva acción. pic.twitter.com/Kk2ZRR9aev — Archivo VAR (@ArchivoVAR) January 26, 2025

Esta jornada ha quedado muy señalado el arbitraje español y principalmente los tres colegiados mencionados, lo que tendremos que esperar para ver si genera llamadas de atención por parte del CTA.