El Atlético de Madrid no ha pasado del empate en casa con el Villarreal (1-1), con gol local de Samu Lino para neutralizar el penalti convertido por Gerard Moreno para los amarillos, con lo que se complica su pelea por el liderato con el FC Barcelona, el Athletic Club y sobre todo el Real Madrid.

En el Metropolitano, cuatro días después de la vibrante remontada al Bayer Leverkusen en la Champions, el equipo colchonero salió animado y generó una doble ocasión entre tres de sus argentinos. Julián Álvarez picó un pase para Correa, que lo domó en el pico izquierdo del área hasta avanzar unos metros y centrar fuerte. Llegando en tromba intentó cabecear Giuliano Simeone, pero no dio a la bola y ésta siguió viva hasta caer de nuevo en botas de la Araña Álvarez; su disparo desde lejos con la zurda fue bien atrapado por el guardameta rival, Luiz Júnior. Solo tres minutos se habían consumido en el reloj y el Villarreal ya estaba achicando aguas en defensa.

El dominio local siguió y, en el 10', Correa realizó otro disparo que taponó la zaga del submarino amarillo; en el rebote tiró Pablo Barrios desde la corona del área, pero el balón se marchó desviado. Dos minutos más tarde, hubo una acción similar con Correa cediendo atrás para que tirase Conor Gallagher con el exterior de su bota, también sin puntería. La respuesta visitante llegó pasado el cuarto de hora, continuando una jugada a pelota parada, cuando Kiko Femenía filtró un pase entre líneas hacia Logan Costa, cuyo zurdazo se fue al limbo. Enfrente volvió a ser protagonista Álvarez, que controló con la zurda un pase de Nahuel Molina y tiró con la diestra desde la frontal, sin sustos para Júnior.

Justo antes de cumplirse la media hora, el Villarreal se acercó por su banda derecha al profundo terreno rojiblanco y obtuvo premio. Un centro de Álex Baena buscó a Gerard Moreno, controló mal Axel Witsel con su muslo y el esférico quedó a placer para el '7' amarillo, que fue trabado en falta por Reinildo Mandava dentro del área pequeña. El propio Gerard Moreno transformó la pena máxima con un zurdazo raso que rozó el arquero Jan Oblak con su manopla.

La acción por la que el colegiado señaló penalti de Reinildo. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/JKYCqe4nKM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 25, 2025

Espoleado por ese 0-1, el conjunto villarrealense merodeó el segundo gol en el 37', mediante un centro con la diestra de Baena a banda cambiada y que Gerard Moreno cabeceó sin tino, tras quitarle el remate a su compañero Thierno Barry.

Entonces empezó a calentar junto a otros suplentes Alexander Sorloth, ausente las dos últimas citas del Atlético debido a una lesión muscular. Mientras, el submarino amarillo continuaba a lo suyo y generó mayor peligro sobre la portería de Oblak, tras robar a Koke Resurrección una pelota que andaba revoltosa por un lío entre Witsel y el guardameta. Así, el defensa belga taponó de manera providencial un zurdazo de Gerard Moreno cuando llevaba marchamo de gol. Antes del descanso, Correa tuvo la última oportunidad, en un derechazo a la media vuelta y que no incordió a un Júnior bien colocado.

En la reanudación, los pupilos de Marcelino García Toral tardaron escasos 20 segundos en acariciar el 0-2. Ni se habían asentado sobre el césped César Azpilicueta, Samul Lino y Rodrigo de Paul, tres hombres de refresco para el Atlético, cuando su adversario robó la pelota y Baena condujo un contragolpe en combinación con Yeremy Pino; su centro raso al corazón del área era un caramelo para el remate de Gerard Moreno, pero Witsel apareció raudo para impedirlo.

Una posterior jugada se abortó en el paso previo, en concreto en el centro de Yeremy Pino siendo despejado a córner, pero como síntoma de que los pupilos de Diego Pablo Simeone tenían ante sí una complicada empresa. Faltaba magia que sí hubo para remontar al Leverkusen, y ante eso el Cholo se dispuso a meter a Antoine Griezmann en el campo. Sin embargo, el Atlético empató mientras el Principito se preparaba aún en la zona del cuarto árbitro. Dentro del reectángulo, Molina quitó la pelota a un rival y pasó a Barrios, que en el área conectó con Álvarez; éste asistió cerca del fondo y por abajo a Correa, cuyo taconazo tropezó en Femenía, pero llegó a su espalda Lino para remachar.

El gol que le dio el empate al Atlético de Madrid. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Q2W54Xi3u0 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 25, 2025

Ese 1-1 (min.58) envalentonó a los colchoneros, ya con Griezmann en el lugar de Correa y más adelante con Marcos Llorente sustituyendo a un Koke algo gris. En las filas del submarino, Marcelino introdujo a la vez a Denis Suárez, Nicolas Pépé y Ayoze Pérez para reconfigurar toda su parcela ofensiva de cara a la media hora final del encuentro. En su último servicio antes de los camios, Gerard Moreno y Barry pusieron a prueba la calma de Oblak en una falta lateral con Baena de lanzador, cómo no, y que por poco no cabeceó Barry tras haber prolongado Moreno de cabeza. En el 78' volvió el Villarreal a atacar con mordiente, pues un centro de Santi Comesaña casi acabó en autogol de Witsel.

Al lanzarse ese córner, Baena lo envió al punto de penalti y Ayoze cabeceó desviado cuando estaba a huevo. Al otro lado, e igualmente forzando tres córneres seguidos, el Atleti asedió durante minutos a su oponente. Primero, Júnior voló para repeler un derechazo lejano de Barrios, y luego Griezmann no embocó un cabezazo tras centro de De Paul. El cronómetro se agotaba y el cuadro visitante confió en el canterano Pau Cabanes como solución 'in extremis' para romper la igualada, algo a lo que ya no podía contestar el Cholo Simeone; las cinco sustituciones estaban hechas y Sorloth se quedó sin regresar tras su reciente ausencia.

Echando de menos al delantero noruego, el Atleti consumó su empate e hilvanó su segundo tropiezo en Liga, después de la derrota por 1-0 en su visita al Leganés. A raíz de esto, los rojiblancos se quedaron con 45 puntos, uno menos que el líder Real Madrid antes de que juegue en Pucela. En cambio, el Villarreal ahora va quinto con 34 puntos.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Molina, Witsel, Le Normand, Reinildo (Samnu Lino m. 46); Giuliano (Azpilicueta m. 46), Barrios, Koke (Llorente m. 70), Gallagher (Rodrigo De Paul m. 46); Correa (Griezmann m.59) y Julián Alvarez

Villarreal, 1: Luiz Júnior; Kiko Femenía, Willy Kambwala, Logan Costa, Sergi Cardona; Yeremy Pino (Denis Suárez m. 68), Santi Comesaña, Pape Gueye, Alex Baena (Cabanes m. 90); Gerard Moreno (Ayoze m. 68) ) y Thierno Barry (Pepé m. 68)

Goles: 0-1, m.29: Gerard, de penalti. 1-1, m.58: Samu Lino

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Enseñó tarjeta amarilla a Yeremy Pino (m. 22), De Paul (m. 52), Le Normand (m. 61), Kiko Femenía (m. 70). Roja directa a Hernán Bonvicini, ayudante de Simeone (m.64)

Incidencias: Partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 63.596 espectadores