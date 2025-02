Asensio, Nico González y Joao Félix animan las últimas horas del mercado

El último día del mercado de fichajes en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia propició este lunes el salto del centrocampista Nico González del Oporto al Manchester City, al borde del fin del plazo, y del goleador internacional mexicano Santiago Giménez al Milan, donde surge una nueva ocasión para Joao Félix, como ocurre para Marco Asensio en el Aston Villa, ambos como cedidos.

Mientras navega en una crisis desconocida para Pep Guardiola y la historia moderna del Manchester City, el club celeste contraatacó en el mercado de invierno. Un día después del 5-1 sufrido contra el Arsenal, anunció el fichaje del español Nico González, de 23 años y por el que abona 60 millones de euros al Oporto, según la comunicación a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal a las 22:59 hora local (23.59 en España) de este lunes, al borde del cierre.

Traspasado desde el Barcelona al club portugués hace un año y medio por unos 8 millones de euros, después de jugar 68 encuentros con el equipo luso, con nueve goles y ocho asistencias, es una de las soluciones de Pep Guardiola para el futuro a corto, medio y largo plazo de su equipo, que ha invertido otros 75 millones de euros en Omar Marmoush.

La apuesta del Aston Villa también es potente este invierno. Clasificado dentro del 'top 8' de la Liga de Campeones, el equipo de Unai Emery no sólo ha retenido a Ollie Watkins, tentado por el Arsenal, y no se ha limitado a Marcus Rashford, cedido desde el Manchester United, o Donyell Malen, por 25 millones de euros desde el Borussia Dortmund. Ha contratado hasta final de curso a Marco Asensio, que ya no contaba para Luis Enrique Martínez en el París Saint Germain. El atacante español llega cedido.

La venta del colombiano John Duran al Al Nassr de Arabia Saudí, por 77 millones de euros, la ha suplido con futbolistas de una dimensión incuestionable, por más que su momento no haya sido el mejor en los últimos meses. Era el caso de Rashford, apartado en el United de los planes de Rubén Amorim, o Asensio, reducido a 18 minutos en los últimos 13 encuentros oficiales del PSG. Su salida le presenta una nueva ocasión para recuperar todo su esplendor.

Lo necesita también Joao Félix. Su eclosión aún es una expectativa... Cada vez menor. No triunfó en el Atlético, que pagó 120 millones de euros al Benfica en 2019. Tampoco en sus cesiones al Chelsea ni al Barcelona. Ni ahora de nuevo, ya comprado, por el club inglés, con el que ha resumido el primer semestre de la competición con apenas nueve titularidades de 28 partidos disponibles a las órdenes de Enzo Maresca. Ha marcado siete goles este curso.

En una operación acelerada y culminada este mismo lunes, el Milan inscribió a última hora a Joao Félix, cedido hasta el final de la campaña, dentro de los movimientos impulsados por Sergio Conceiçao.

Su club también anunció el último día del plazo de fichajes invernal la contratación de Santiago Giménez, procedente del Feyenoord y que ha firmado por cuatro años y medio, hasta el 30 de junio de 2029, para tomar el relevo de Álvaro Morata, cedido un curso y medio al Galatasaray por seis millones de euros, con opción de compra de otros ocho.

El lateral Davide Calabria, 18 de sus 28 años en el AC Milan y con 271 partidos con el primer equipo, sale cedido al Bolonia en este mercado de invierno. Su discusión con el técnico Sergio Conceiçao al término de la remontada con el Parma, cuando los compañeros se interpusieron entre ambos para que no fuera a más, ocurrió hace apenas una semana. El fichaje de Kyle Walker, también este invierno, lo ha dejado sin espacio en el club de su vida.

El Milan también fichó al atacante Riccardo Sottil, del Fiorentina, y al centrocampista Warren Bondo, del Monza, mientras que Ismael Bennacer, al Olympique de Marsella, y Noah Okafor, al Nápoles para suplir la marcha de Kvicha Kvaratskhelia al París Saint Germain, salieron del equipo 'rossonero' en el último día de mercado, con la confirmación también al borde del cierre del fichaje de Mathys Tel, hasta ahora en el Bayern Múnich, por el Tottenham.