De la Fuente se olvida de sus aplausos a Rubiales y se gana una reprimenda del juez

Tras la intervención del lunes de Jenni Hermoso, quien reconoció que el beso no fue consentido, que se sintió poco respetada y el acto empañó la gesta conseguido tras ganar la final del Mundial 2023 celebrado en Australia, toca el turno de otros testimonios. Además de De la Fuente, están citados Miguel García Caba – exresponsable de Integridad –, Pablo García Cuervo – antiguo responsable de Comunicación, Enrique Yunta – actual responsable de comunicación y Javier López Vallejo – psicólogo del combinado femenino.

El segundo día de sesión se ha centrado en las gestiones llevadas a cabo por el departamento de Comunicación para intentar emitir un comunicado después de lo ocurrido y en el informe de comité de Integridad de la RFEF, que se cerró sin ninguna medida para Luis Rubiales.

Las palabras del seleccionador

"No era consciente de la dimensión de esa actuación", ha reconocido De la Fuente, recientemente renovado hasta 2028 como seleccionador de la masculina. El técnico era uno de los cinco testigos previstos y ha asegurado que "no iba con Luis Rubiales" en el viaje y no escuchó ninguna conversación sobre el tema porque "venía muy cansado y quería descansar".

Sobre el escrito que envió hablando de violencia machista ha explicado que "era de manera genérica, para mostrar mi disconformidad de manera genérica". Después se enteró del tema y de que se estaba "liando gorda". Durante su declaración Luis De la Fuente ha sido reprimido por el juez: "Usted viene aquí a responder", le ha abroncado la autoridad.

​ Luis De la Fuente a la salida de la Audiencia Nacional.

El seleccionador masculino ha negado que fuera partícipe en el comité de crisis celebrado en la Real Federación Española de Fútbol y ha sostenido que acudió el 23 de agosto a la sede de la RFEF simplemente para preparar la lista de convocados: "Yo iba para tratar otros temas muy importantes, que eran los que a mí me competían". Sobre su reunión con Rubiales, fue "diez días antes de una convocatoria" que era lo habitual y fue "para hablar de fútbol" exclusivamente, ha detallado.

El exresponsable de Integridad ha arrancado la sesión

La sesión se ha iniciado con la declaración de García Caba. El exdirector de Integridad ha afirmado que el informe se lo envió el secretario general con el objetivo de "esclarecer los hechos para derivar cuál era el área competente si hubiera consecuencias de algún tipo". Debido a una denuncia, el secretario general "me decretó la orden" y fue entonces cuando "incluí los testimonios y un informe pericial", ha asegurado.

El informe no contaba con declaraciones de la jugadora porque respetó "su derecho a no declarar" y se quería esclarecer todo "en el plazo de 48 horas" porque "era el tema de mayor relevancia a todos los niveles". Si bien, "me pongo en contacto con ella, pero su teléfono está apagado".

García Caba, ha sido preguntado por la defensa de la futbolista sobre el contacto que mantuvo con Patricia Pérez, responsable de prensa del conjunto femenino y ha reconocido que no le consta "que el presidente le dijera las preguntas" a Patricia ni que se le enviase un borrador de respuestas. Además, ha recalcado que él no tenía "competencias legales" para formular ese tipo de informes y se trataba de "una orden del secretario general".

Después ha sido el turno de García Cuervo

El antiguo responsable de comunicación deportiva de la RFEF, ha pasado a hablar y ha relatado la falta de explicaciones ante su despido y aunque no ha señalado de manera directa a Jenni Hermoso: "Ella pidió el despido de trabajadores de la RFEF. A raíz de esa petición a la RFEF, la Federación a mí me despide".

García Cuervo ha reconocido que la nota que elaboró para difundir a los medios las transcribió de una entrevista de la jugadora en cadena Cope: "Ella hace unas declaraciones a la Cope libremente. Yo cojo esas declaraciones porque entiendo que ahí deja clara su postura". El responsable de comunicación esperó a Hermoso "con dos personas de testigo" y le leyó lo que dijo en la Cope: "Ella coge el teléfono y lo lee. Su pregunta es si tiene que hacer un vídeo. Yo le digo que si nos da el OK lanzamos el comunicado", ha asegurado.

El exjefe de comunicación ha expuesto que no se fía "de la señora Hermoso" y ha dicho que "es bastante influenciable y bastante manipulable". En esos momentos, el juez ha pedido que no continuara calificando a Jenni y le ha advertido que quería "saber las cosas con claridad, no con chulería".

El actual responsable de comunicación deportiva

Una vez concluida la intervención de García Cuervo, ha continuado Enrique Yunta. Este ha declarado que el director de Integridad García Caba le instó a constatar con Patricia Pérez para que ella participase en la redacción del informe de Integridad. Por otro lado, Yunta ha asumido la responsabilidad de enviar las respuestas a Patricia y posteriormente fue citada para participar en la RFEF en la reunión de Integridad: "Ella estaba presente en la sala, se procedió a una lectura sobre sus propias respuestas y ella pudo cambiarlas.

Sobre las respuestas, no sé si el contenido respondían a la realidad". "Yo era la única persona que tenía ordenador y era el que editaba", ha aportado y según Yunta, ella más tarde "cambió lo que consideró". Tanto el responsable de comunicación corporativa como Patricia Pérez si reconocieron la presencia de De la Fuente en dicha reunión, hecho negado por el seleccionador.

El último en aparecer en esta jornada

Javier López Vallejo, el que fuera psicólogo del combinado femenino y actual profesional en el masculino, ha aseverado que "la relevancia que le dábamos al beso era totalmente anecdótico", aunque él no vio el beso "en ningún momento". A la pregunta de si Hermoso le manifiesta que es una forma manifiesta de euforia: "Ella me dice ‘OK’", ha concluido el experto en salud mental.

López Vallejo también acudió a la reunión celebrada el 23 de agosto y ha afirmado la situación era incómoda: "Me llamó el departamento de Integridad, que nunca había hablado con ellos y fui a un despacho con gente que no conocía". Asimismo, el psicólogo ha reconocido que "en ningún momento de la concentración" percibió acoso hacia la señora Hermoso.

Mañana miércoles 5 de febrero, el magistrado escuchará a otros cinco testigos, entre los que se encuentran el hermano de la delantera Jenni Hermoso o su compañera en la selección ‘Misa Rodríguez’, entre otros.