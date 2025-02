Tranquilo. Eso es lo que le dice Carlo Ancelotti a Javier Tebas después de las palabras del presidente de la Liga sobre las quejas arbitrales del Real Madrid. Hoy en rueda de prensa, el italiano ha mandado un mensaje a Tebas y ha esquivado polémicas con su rival capitalino, el Atlético de Madrid.

"Esto es un tema que antes de un partido tan importante no me gustaría tocar, pero Tebas tiene que estar tranquilo porque nadie ha perdido la cabeza. Simplemente se ha pedido una explicación. Por lo que oigo nadie está contento, todos no están contentos porque todos piensan que es un sistema que favorece a Madrid... y cuando el Madrid quiere cambiar el sistema, todos están en contra", afirmó el técnico del Real Madrid.

Cuando le preguntaron a Ancelotti por los tuits del Atlético, Carlo lanzó pelotas fuera: "Yo te explico lo que hemos hecho nosotros. Los que han jugado en Copa hicieron recuperación, gimnasio y piscina. El resto, trabajo de intensidad. Y hoy, algo táctico, pero poco. Unos 10-15 minutos. Mañana veremos vídeos y diré la táctica. Y nada más. La tele, esta noche, pero para relajarnos un poco. Eso es lo que hemos hecho nosotros".

Eso sí, Ancelotti insiste en que aún no tienen los audios de Mbappé contra el Espanyol: "No los hemos recibido y por qué no lo quieren dar... no lo sé, tienes que preguntarle a ellos".

Ojo, Tebas contestó a Ancelotti en Twitter:

Carlo, quédate tranquilo…

La competición española no está adulterada, y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exgiendolasi.

Eso sí, curioso que el @realmadrid, tan preocupado ahora, formara parte de la Junta Directiva de la RFEF hasta noviembre de… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 7, 2025

A nivel deportivo, Ancelotti sabe que el derbi llega en un momento decisivo del año: "Es un partido muy importante para los dos equipos que estamos peleando por intentar ganar esta competición. El derbi es un partido muy especial, ante un rival que está muy fuerte. Nada nuevo en la previa de este partido, el rival al que nos enfrentamos tiene todo para competir"