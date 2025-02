Se presenta un difícil encuentro para el Real Madrid en Manchester, más aún teniendo en cuenta las bajas con las que cuenta el equipo blanco. El conjunto merengue llega con un gran desgaste físico tras el derbi, en el que el ritmo de la primera parte no fue suficiente para igualar al Atlético de Madrid. Y durante la segunda mitad, tuvo que aumentar la intensidad para lograr el empate y seguir intentando hacerse con la victoria.

El empate no fue la única mala noticia que dejó el derbi para el Real Madrid. A ello hay que sumarle la lesión de Lucas Vázquez, quien estaba ocupando el lateral derecho tras la grave lesión de Dani Carvajal. El gallego sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que lo mantendrá al margen durante dos o tres semanas. En consecuencia, es una baja asegurada para el partido de esta noche en el Etihad.

Lucas Vázquez se une a Carvajal, Rüdiger, Militao y Alaba como bajas en la defensa blanca, un factor clave, ya que este año uno de los grandes problemas que ha tenido el conjunto merengue ha sido la fragilidad defensiva. En La Liga, el equipo está a tan solo cuatro goles encajados de igualar el registro del año pasado en la competición (26 goles en contra).

La irrupción de Asencio

Una de las pocas cosas positivas que pueden extraerse de las dificultades que ha afrontado el Real Madrid es la consolidación de un jugador como Raúl Asencio, "Made in La Fábrica". Durante la pretemporada, se esfumó la ilusión generada en torno al joven Joan Martínez cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

Raúl Asencio se ha consagrado como un central de élite, y ya lo demostró en el partido ante el Liverpool en Anfield. En ese momento, solo contaba con dos partidos en Primera División –ante Osasuna y Leganés–, pero dejó patente el carácter que lo caracteriza.

Desde entonces, ha ido sumando minutos poco a poco a pesar de que, en muchas ocasiones, la preferencia del míster eran Tchouaméni y Rüdiger como centrales. El joven canterano se ha ganado un hueco en el corazón de la afición madridista, que ha sabido recompensar su esfuerzo, garra y personalidad.

A pesar de que Lucas Vázquez había cometido algunos errores a nivel defensivo y era de los más criticados de la zaga junto a Tchouaméni, su baja para el partido en el Etihad será clave en la planificación del encuentro. Carlo Ancelotti tendrá un gran quebradero de cabeza para armar una defensa fiable ante el City.

Posibles soluciones a la baja de Lucas Vázquez

Como solución a la baja de Lucas Vázquez, la primera medida que ha tomado el técnico italiano ha sido convocar a Lorenzo Aguado, lateral del Real Madrid Castilla. Aguado ha vivido los últimos partidos en el banquillo del primer equipo y tuvo la oportunidad de debutar como titular en el partido de Copa del Rey ante la Deportiva Minera.

Sabiendo esto, las distintas opciones que se le presentan a Ancelotti son las siguientes:

Una de las más valoradas es la posibilidad de situar a Fede Valverde en el lateral derecho, lo que garantizaría seguridad y velocidad en una banda que podría ser ocupada por Savinho, Foden o Marmoush. El gran inconveniente de esta opción es la pérdida de Valverde en el centro del campo, su posición natural, donde es uno de los mejores del mundo. En este caso, la defensa estaría conformada por

Mendy - Asencio - Tchouaméni - Valverde.

El problema de esta defensa es que, como ya ha confesado Ancelotti, no quiere juntar a los dos centrocampistas en la zaga, ya que no es su sitio. Por lo tanto, si Valverde es el elegido para ocupar el lateral derecho, Tchouaméni regresaría al centro del campo y dejaría su puesto en la defensa a Mendy, quien ya ha demostrado ser una opción válida en esa posición. Esto permitiría que Fran García ocupara el lateral izquierdo. Otra alternativa sería incluir a Jacobo como pareja de la zaga junto a Asencio, aunque esto parece menos probable, ya que su debut ante el Leganés dejó bastantes dudas en defensa y no está claro que esté preparado para un partido de esta magnitud.

Por lo tanto, las alineaciones podrían ser las siguientes:

Mendy - Asencio - Tchouaméni - Valverde

Mendy - Asencio - Jacobo - Valverde (menos probable debido a la inexperiencia de los centrales).

(menos probable debido a la inexperiencia de los centrales). Fran García - Mendy - Asencio - Valverde, posiblemente la opción más viable.

Otra de las posibilidades que se plantea y que, de hecho, es con la que practicó Ancelotti en el entrenamiento previo al partido es utilizar dos laterales zurdos. Esta opción es más que probable, sobre todo después del gran rendimiento de Fran García en el derbi. En este caso, el sacrificado sería Mendy, quien pasaría al lateral derecho, manteniendo el resto de la zaga igual:

Fran García - Asencio - Tchouaméni - Mendy.

De este modo, Mendy reforzaría la tarea defensiva del equipo y, además, Valverde conservaría su mejor posición en el campo.

La otra opción que se baraja, aunque parece menos probable, es la de alinear al canterano Lorenzo Aguado en el lateral derecho, su posición habitual en el Castilla. En este caso, la defensa quedaría así: