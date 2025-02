Cata Coll, la portera campeona del mundo por España que es "más antimadridista que culé"

Cata Coll es la actual portera del Barcelona y fue una de las campeonas del mundo con España en el pasado Mundial. La guardameta ha concedido una entrevista en IB3, concretamente en el programa 'Pim Pam Llum' y sus declaraciones no van a gustar a los madridistas.

Este fue el momento que traerá polémica:

"El Madrid me fa molta ràbia. Crec que som més antimadridista que culer". Cata Coll, ídola absoluta 🐐 Pim Pam Llum a @IB3 📺 pic.twitter.com/sqxs2rdrnx — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) February 11, 2025

"¿Qué te da más rabia: el Real Madrid o que te llamen Cata Col o Cata Coi", le preguntan en plena entrevista. Cata Coll responde de manera contundente: "El Real Madrid me da mucha rabia. Creo que soy más antimadridista que culé".

Cata no mencionó directamente el tema Mapi León y sus tocamientos sin consentimiento a una rival del Espanyol durante el derbi catalán, pero habló del partido: "Contra el Espanyol me tiraron una lata de cerveza y me enfadé mucho".