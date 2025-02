Brutal ataque de Tebas contra el Real Madrid: "Es un club llorón"

Javier Tebas le tiene declarada la guerra a Florentino Pérez desde hace tiempo y por tanto también al Real Madrid. La Superliga es uno de los motivos y pese a haberse reconocido madridista en más de una ocasión, Tebas no tiene ningún reparo en atacar al conjunto blanco.

El presidente de la Liga ha hablado en una entrevista para The Objective y ha atacado al Real Madrid acusando al club blanco de "llorar": "El Madrid llora para el fin de semana, llorarán para el fin de semana siguiente y todo es culpa de una conspiración". Tebas va más allá y su ataque al club madridista fue subiendo de tono: "El fútbol de Florentino engaña a la gente. Representa el fútbol oligarca, sólo para ricos".

La cosa no queda ahí y Tebas insiste en la palabra "llorón": "Llevamos mucha polémica arbitral en las últimas semanas. Desde el ámbito federativo no se busca solución. Desde Real Madrid TV, el Real Madrid, pone la polémica y escribe un relato falso y poniendo en duda todo el fútbol son ellos. Todos los clubes se quejan, pero desde el Madrid ponen en foco. Es un relato agresivo, verbalmente y manipulado. Conozco a muchos madridistas que no están de acuerdo con el Real Madrid, que es un club llorón, está todo el día llorando".

Además, Tebas habla de conflicto de intereses con el delegado del Real Madrid y su mujer comparando la situación para defender al colegiado Munera Montero: "La mujer del delegado del Real Madrid está en el CTA y de eso no hay un relato como el de Munuera Montero".

Eso sí, Tebas sigue llamándose a sí mismo madridista: "Mi madridismo se encuentra hibernando, pero de vez en cuando me inflo. Una parte del madridismo está teniendo el error de venerar todo lo que hace Florentino, de decir que todo está bien. El madridismo debería de tener opinión independiente. Yo me alegro cuando el Madrid gana. Me puse muy contento cuando el Madrid ganó la Champions. Soy madridista, no florentinista".