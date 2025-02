El derbi de Estambul entre el Galatasaray y el Fenerbahçe dejó un partido sin goles, pero no sin polémica. Con ese resultado, el conjunto de Mourinho se queda a seis puntos del liderato y el de Okan Buruk está más cerca de alzarse con el campeonato. Debido a las tensiones que genera siempre este derbi, después de 55 años, se designó a un árbitro extranjero, el esloveno Slavko Vincic y José Mourinho no dudó en atacar a los árbitros turcos.

"Creo que la única razón por la que el partido de hoy ha sido bueno ha sido el árbitro. Los dos equipos han luchado bien. El árbitro ha sido el responsable del buen partido. Su objetivo (del Galatasaray) era sacar una tarjeta amarilla al jugador de 18 años en el segundo 20. Son muy fuertes en estrategias clandestinas como ésta", sostuvo.

"Si hubiera sido un árbitro turco, Yusuf habría vista una tarjeta amarilla. En la situación que he comentado, todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos. Si hubiera sido un árbitro turco, inmediatamente habría sacado la tarjeta y yo habría tenido que sacar al jugador en un minuto. La actuación del árbitro fue de primera. Fue un partido muy competido, quizá no un buen partido en términos futbolísticos, pero hubo una buena competitividad", aseguró el técnico en la rueda de prensa posterior al derbi.

🚨🚨 Galatasaray 𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗧 𝗔𝗨𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗗𝗘 𝗟'𝗨𝗘𝗙𝗔/𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗣𝗢𝗨𝗥 '𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗘' contre José Mourinho 🇵🇹 ! « Le banc de Galatasaray sautait comme des singes à chaque bonne décision de l'arbitre. »pic.twitter.com/ZA289drTp5 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 24, 2025

Además, Mou explicó que tras el pitido final agradeció la labor de los colegiados: "Fui a la sala de árbitros después del partido y el cuarto árbitro estaba allí. Le dije: 'Gracias por venir, por arbitrar este partido'. Le dije: 'Si hubieras sido turco, habría sido un desastre".

Avivando las llamas

Por un lado, en el minuto 51 varios aficionados del Fernerbahçe encendieron bengalas y las tiraron a la afición local. El árbitro, ante el peligro para los espectadores, detuvo el juego aunque finalmente el encuntro pudo continuar sin problemas. Por otro lado, Victor Osimhen mandó callar al cuerpo técnico del entrenador luso tras protestar un penalti a su favor y posteriormente compartió en sus stories el post difundido por el ‘Galata’ con el lema #SayNoToRascim.

La respuesta del Galatasaray

Las palabras del portugués no dejaron indiferente al Galatasaray, quien respondió con un duro comunicado: "Desde que asumió el cargo de entrenador en Turquía, el entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, ha emitido constantemente declaraciones despectivas contra el pueblo turco. Hoy, su discurso ha pasado de ser meros comentarios inmorales a una retórica claramente humana", comenzaba diciendo el club.

"Por la presente, declaramos formalmente nuestra intención de iniciar un proceso penal por las declaraciones racistas realizadas por José Mourinho y presentaremos denuncias oficiales en consecuencia ante la UEFA y la FIFA", continúan explicando. Finalmente, observarán diligentemente la postura adoptada por el Fenerbahçe puesto que es "una institución que afirma defender 'valores morales ejemplares', en respuesta a la conducta reprobable exhibida por su entrenador'".

Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç… pic.twitter.com/wwwoE9zrHD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2025

Tanto Eray Yazgan y Okan Buruk, CEO y técnico del ‘Galata’, respectivamente, se mostraron en contra de las declaraciones de Mourinho: ¡El castigo por racismo es claro en todo el mundo! Esperamos que la UEFA y la FIFA apliquen el castigo necesario. Les pido que nos apoyen para poner a esta persona en su lugar. Lleva insultando al pueblo turco y a Turquía desde el día de su llegada", manifestó el CEO.

El Fenerbahçe salió en defensa de su técnico

"Si le dices mono a una persona negra, es racismo. Si se lo dices a una persona blanca, ¡qué clase de racismo es este!¡Qué clase de racismo es este! Cuando digo 'no saltes como una ardilla, no saltes como un mono', ¿qué clase de racismo es este? Cuando la gente salta por una tarjeta amarilla, si este grupo es de personas blancas... Lo que dijo José Mourinho es que la gente salta y reacciona demasiado. No se trata del color de la piel", excusó Akun Ilacli, vicepresidente de Fenerbahçe, al portugués. Y añadió: "No está comparando físicamente a los de ese club con monos. dice 'estás saltando por una tarjeta amarilla'".

Volkan Demirel, exportero turco del equipo, también disculpó la reacción del luso: "Lo que dijo está mal, pero no es racismo. Quieren crear una percepción". "Lo que dijo está mal, pero no tiene relación con el racismo", recalcó.