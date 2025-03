Hansi Flick: "Nadie esperaba que llegásemos a marzo luchando por tres títulos"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que "nadie" esperaba a principio de temporada que el equipo estuviese "luchando por tres títulos" en el mes de marzo, además de señalar que "no hay excusas" por el calendario y de advertir del peligro de la Real Sociedad, a la que se enfrentarán este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Tener a jugadores frescos es bueno y es lo que haremos. De momento, estamos luchando por tres títulos, y cuando empezamos la temporada nadie se hubiese esperado lo que nos ha pasado hasta el 1 de marzo. El equipo lo está haciendo genial", declaró en rueda de prensa. "Hay que enfocarse en el siguiente partido y ver las cosas de un modo positivo. Nos encontramos en un momento mejor, hay que demostrarlo. El equipo tiene buenas cualidades, pero también hay que demostrarlas, tenemos que jugar como un equipo y no tenemos ningún tipo de temor. Siempre estamos mirándonos hacia adentro y concentrándonos en nosotros", añadió.

Además, habló sobre el apretado calendario que tienen en las próximas semanas. "En esta temporada están sucediendo muchísimas cosas. Evidentemente, los entrenamientos han tenido que ir variando en función de las necesidades, pero el equipo está como siempre. Por otro lado, es muy increíble; en los partidos contra Las Palmas, el Valencia o el Sevilla llegamos de madrugada, y solo nos quedaba un entrenamiento hasta el siguiente partido, y el equipo lo hizo genial", manifestó.

"No hay excusas, enfoque en el siguiente partido. Por supuesto, a veces creo que en Alemania o en cualquier otro país es distinto. Aquí muchas veces no nos importa. El calendario que tenemos no nos da muchas opciones más. Todas las semanas tenemos dos o tres partidos y es algo que termina impactando. Sé que no es fácil gestionar y ajustar todo. Tenemos que hacer lo que podamos, y con los jugadores lo tenemos que gestionar", continuó.

Así, confirmó también que hará cambios en el once. "Sí, cambiaremos. Necesitamos jugadores que estén bien, frescos, y es un buen día para poder hacerlo mañana. Así que sí, tendremos cambios, pero no diré qué cambios haremos", dijo. "Nos estamos enfocando en el siguiente partido, y lo que he podido palpar ha sido muy bueno. Tengo muchísimas ganas de que se juegue el partido de mañana. Tenemos que saber cómo gestionar el resto de situaciones, cuidar a algunos jugadores, hacer algunos cambios... Todos los equipos tienen estas situaciones. Da igual lo joven o lo mayor que seas como jugador, es solo una cuestión de buenos jugadores, y tenemos muy buenos jugadores", explicó.

El técnico alemán desmintió que tuviesen presión por jugar un día después que Real Madrid y Atlético. "Nos enfocamos en nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo, da igual si jugamos antes o después. No hay ningún problema al respecto", expuso, destacando que la Real Sociedad es "un muy buen equipo". "Saben defender pero también tienen muy buenos jugadores con el balón, saben jugar muy bien al fútbol", subrayó.

Por otra parte, Flick restó importancia a los goles encajados en los primeros minutos ante el Atlético. "No me preocupa esto. Con diez jugadores también defendimos muy bien en la Supercopa contra el Madrid. Debemos absorber toda esta energía que recibimos. Lo que vimos tras esos dos goles que nos marcaron de entrada fue un partido maravilloso para nuestro equipo. En esos 75 minutos lo que vimos fue excepcional. Invertimos muchísima energía al final del partido, tal vez a un nivel inferior. No presionamos de un modo tan positivo y por eso pasó lo que pasó con el tercer y cuarto gol. Tenemos que hacer las cosas mejor como equipo y lo sabemos", advirtió.

También desveló que había hablado con el equipo sobre la línea defensiva adelantada en el tramo final ante los de Simeone. "Normalmente siempre hablamos, también cuando ganamos. Tenemos que analizar el partido y mostramos lo que podemos mejorar. En algunos momentos lo hicimos muy bien, todo el mundo aceptó la estrategia y quedó más que claro todo lo que teníamos que hacer. Creo que es la manera correcta de hacer las cosas. Somos un equipo y siempre queremos aprender y mejorar", indicó.

En otro orden de cosas, el preparador culé se mostró "muy feliz" por poder contar con Ronald Araujo, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. "Necesitamos en esta posición jugadores muy buenos, y yo creo que todo el mundo está mirando a Andreas -Christensen-, pero ha tenido una lesión en esta sesión de entrenamiento, era una opción para nosotros mañana. Habrá que ver hasta qué punto es grave la lesión. Tenemos defensas muy buenos. Ronald llegó después de una lesión y lo está haciendo muy bien; es un muy buen líder, lo tiene todo para poder llegar a niveles muy altos. Estoy muy satisfecho con todos ellos", expresó.

Además, comparó a Marc Casadó y a Frenkie de Jong. "Frenkie ha mejorado mucho, especialmente en el último mes. Casadó está mucho más en la defensa, sobre todo cuando necesitamos más estabilidad. Estamos muy enfocados respecto a la defensa y está haciendo un trabajo muy bueno. Yo creo que con Frenkie tenemos más posesión del balón, sabe cómo enfrentarse a según qué situaciones. Respecto a Casado, es un jugador muy joven y también puede mejorar muchísimo, pero estoy muy orgulloso de lo que ha logrado hasta la fecha", analizó.

Sin embargo, no quiso hablar de la posible continuidad de Wojciech Szczesny. "Yo no les ofrezco nada a los jugadores, este trabajo es de Deco. Yo me enfoco en el equipo. Por supuesto, estamos muy felices con él", señaló, antes de afirmar que no tiene "ningún tipo de deseo" para este curso. "Tengo salud, tengo una buena familia, estoy trabajando muy bien. Para mí esto es un regalo, tengo jugadores fantásticos, estoy muy feliz de estar aquí", finalizó.