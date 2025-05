Jordi Évole ataca al Real Madrid y a Florentino Pérez

Jordi Évole pasó por la Cadena Ser para hablar de la actualidad del FC Barcelona marcada por la eliminación de la Champions League a manos del Inter y por la previa del Clásico que puede decidir la Liga este domingo a las 16:15 horas ante el Real Madrid.

Évole ha usado el contexto de la entrevista y lo sucedido en Champions para atacar al Real Madrid y a Florentino Pérez hablando de árbitros, quejas y saber ganar o perder.

"El Real Madrid es un equipo incomprensiblemente rabioso. Si lleváis 15 Champions, si sois los number one, si sois el ejemplo de cualquier club en cuanto a comportamiento de resultados, como puede ser que luego tenga ese comportamiento tan marrullero dentro del campo y fuera del campo como estamos viendo con sus juegos a través de su televisión o las cartitas de su presidente", comentó Jordi.

Évole además soltó una frase que te podría firmar el mismísimo Xavi Hernández: "Me parece que ganar está sobrevalorado Hay que saber perder y el Barça supo perder el otro día con mucha grandeza, con poco drama sobre el terreno de juego y con muy poca protesta hacia el árbitro, en comparación. No sé qué hubiese hecho Real Madrid Televisión con ese arbitraje, pero me imagino que las delicias de Florentino".

El domingo nueva cita entre ambos equipos y habrá que ver si Évole sigue pensando que ganar está sobrevalorado.