Ancelotti: "La clave de esta temporada han sido las lesiones, hemos tenido demasiadas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "las lesiones" han sido las responsables de no haber podido ganar LaLiga EA Sports, no "un problema de creer" o de confianza, y ha recalcado que "nunca" criticará a sus jugadores porque le han dado "muchas alegrías en estos cuatro años".

"No ha sido un problema de creerlo, porque este equipo en el pasado ha sido capaz de creer cosas cuando nadie las creía. Las remontadas que hemos tenido en todo este tiempo pasan por esto, por creer y nunca bajar los brazos. La clave de esta temporada han sido las lesiones que hemos tenido en el reparto defensivo. Han sido demasiadas lesiones de jugadores muy, muy importantes. En el último partido contra el Barcelona, faltaban los cuatro centrales que habían empezado la temporada: Militao, Rüdiger, Alaba... Carvajal no estaba y Mendy tampoco. No ha sido un problema de creer o no creer", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que esto es "parte del fútbol". "A veces no eres capaz de sacar lo mejor de cada uno como equipo. El Barça lo ha hecho muy bien, hay que felicitarlo porque han sido más continuos en LaLiga, han jugado un fútbol muy bonito, y ha merecido ganar esta Liga. El próximo año va a ser otra historia distinta, con el Barça, el Real Madrid y el Atlético peleando en esta competición", señaló.

"Obviamente, sí se podría haber sacado más de cada uno de nosotros. Pero una evaluación personal mía hoy a jugadores como Valverde, como Vinícius, como Rodrygo, como Courtois, es imposible. Yo nunca criticaré a estos jugadores, que han sido capaces de darme muchas alegrías en estos cuatro años. Para mí seguirán siendo siempre los mejores aunque en algunos momentos no sean capaces de sacar su mejor rendimiento", añadió.

Además, no cree que el hecho de no haber hecho fichajes en invierno haya sido determinante "Todas las decisiones que el club ha tomado han sido consensuadas con el cuerpo técnico, conmigo personalmente. El año pasado tuvimos más o menos los mismos problemas, fuimos capaces de arreglarlo, y este año ha sido un poco más complicado", dijo. "Desde que estoy aquí, el Real Madrid ha fichado a Camavinga, ha fichado a Rüdiger, ha fichado a Tchouaméni, ha fichado a Bellingham, ha fichado a Mbappé... ¿Podría pedir más? No", insistió.

También reconoció que disfruta sus últimos días como entrenador del Real Madrid. "Lo quería disfrutar de otra manera, en el sentido de que queríamos estar hasta el último día en la pelea por LaLiga. Esto no ha sucedido, pero lo voy a disfrutar hasta el último día. Después tocará preparar otro desafío", expuso, y agradeció las palabras de cariño de compañeros como Simeone o Luis Enrique. "Agradezco las palabras a todos mis colegas. He recibido mucho cariño en estos días. Me encuentro bien, porque tener el cariño de los colegas es algo bonito, aprecian tu trabajo y tu manera de ser. Estos días voy a disfrutar", subrayó.

Por otra parte, explicó que para Kylian Mbappé "es importante" poder luchar por la Bota de Oro. "Esto significa que ha sacado un buen rendimiento en esta temporada, creo que va a marcar más de 40 goles. Como primera temporada en el Real Madrid ha sido una temporada muy buena. Personalmente, creo que puede sacar aún más de su rendimiento, pero hay que ser honestos, su primera temporada en el Real Madrid ha sido una muy buena temporada", manifestó.

El preparador italiano también advirtió del peligro que entrañará enfrentarse este domingo al Sevilla FC. "Siempre nos ha costado jugar en el Sánchez-Pizjuán. El objetivo es intentar terminar bien la temporada en los partidos que quedan. Lo hicimos bien contra el Mallorca y hay que hacerlo bien también en el partido de mañana", apuntó.

"Huijsen es un fichaje muy bueno"

Además, Ancelotti no rechazó hablar del fichaje del central Dean Huijsen, insistiendo en que no lamenta que no llegase antes. "Huijsen es un gran jugador, joven, que tiene mucha proyección, mucho potencial. El fichaje es muy bueno por parte del Real Madrid, todos los jugadores que ficha el Real Madrid me dan mucha ilusión porque el Real Madrid quiere estar siempre en lo máximo. El año pasado creo que no era pensable, porque teníamos en la plantilla la vuelta de Alaba, a Militao bien, a Carvajal bien, y ha pasado durante la temporada que este tipo de lesiones nos han perjudicado", afirmó.

En otro orden de cosas, habló de su relación con su hijo y segundo técnico, Davide Ancelotti. "Davide es una parte importante de mi cuerpo técnico porque tenemos una relación especial de padre-hijo. Tengo mucha confianza en él, como tengo confianza en todo el cuerpo técnico. Con Davide tengo una relación especial porque él me dice cosas que a veces otros del cuerpo técnico no se atreven a decir. El cuerpo técnico está muy bien preparado, es un cuerpo técnico joven que me da mucho entusiasmo, que me hace pensar mucho", indicó.

"Tenemos muchas discusiones; son muy jóvenes pero ya tienen experiencia: Davide, Francesco, Mino, Simone... Tenemos también un grupo de analistas del club que es muy bueno, con Simone a la cabeza, que ha hecho un gran trabajo. El Real Madrid podrá disfrutar de este trabajo en el futuro porque están muy bien preparados. Me gusta mucho mi cuerpo técnico porque hace mucho tiempo que trabajamos juntos, somos una familia, y creo que trabajar en un ambiente familiar te hace capaz de sacar más de cada uno de nosotros", finalizó.