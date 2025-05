El día que Xabi Alonso le robó un penalti a Cristiano: "Venga, trae el balón"

Se desconoce aún si Xabi Alonso triunfará en el banquillo del Real Madrid, lo que no hay duda es que tiene mucha personalidad y es único. El tolosarra ha demostrado tener carácter y calidad de sobra a lo largo de su trayectoria como futbolista y dispone de conocimientos adquiridos de los mejores técnicos. Ha sido entrenado ni más ni menos que por Carlo Ancelotti, José Mourinho y Pep Guardiola, entre otros.

Xabi Alonso llegó al Real Madrid en 2009, coincidiendo con el fichaje de Cristiano Ronaldo o Kaká. Desde su aterrizaje en la capital de España, no tardó en demostrar su personalidad al Santiago Bernabéu. Y es que, en apenas unos meses, el centrocampista se atrevió a arrebatarle un penalti a Cristiano Ronaldo en un partido de liga contra el Villarreal en el que los blancos se impusieron por 6-2 en el Bernabeú.

Tienes que tener muchísimo Aura para quitarle un penalti al jodido Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/bGafBJXa7I — gam (@mbaafraude) May 10, 2025

En los minutos finales, con el marcador de 5-2 para el Real Madrid, Cristiano provocó un penalti y Xabi Alonso no dudó en acercarse al portugués para reclamarle el balón. "Cris déjame, Es que no he metido ningún gol, deja que meta uno". Cristiano le respondió que le dejaría lanzar el siguiente penalti. "El próximo te lo prometo". Xabi no cesó en su empeño y consiguió lanzar el penalti diciéndole a Cristiano "venga trae el balón".

Mientras el español y el portugués discutían por ver quien era el encargado de convertir la pena máxima, el Bernabéu cantaba "Raúl, Raúl, Raúl" para que fuese el delantero español quién fuese el encargado de lanzar el penalti. Sin embargo, fue Xabi Alonso quién transformó el penalti en el 6-2 definitivo para el Real Madrid en la victoria ante el Villarreal.

El vídeo se ha hecho muy viral en redes sociales y los madridistas mandan un aviso a navegantes. Xabi Alonso no se anda con tonterías y no le tiembla el pulso ni para discutir con Cristiano Ronaldo. Por lo que todo apunta a que Vinicius y compañía estarán atados en corto por el nuevo técnico blanco.