Sin salir de casa. Con el campeonato de Liga finalizado y la vista puesta en el Mundial de Clubes, el Real Madrid también comienza a preparar el banquillo para la temporada que viene. Con Xabi Alonso presentado oficialmente, los directivos trabajan para satisfacer las necesidades del técnico.

Los blancos incorporarán a Dean Huijsen y a Alexander Arnold a su la línea defensiva, pero siguen necesitando refuerzos en otras posiciones. El centro del campo se ha convertido en una prioridad y más aún después de la despedida de Luka Modric el pasado sábado. El recambio debe estar a la altura de una de las leyendas que ha portado el brazalete de capitán.

Con más posibilidades

Son varias las opciones que existen encima de la mesa para ocupar el medio campo, una de ellas, ya está en el club. Se trata de un futbolista que llegó en la pasada temporada procedente del Fenerbahce, Arda Güler. Es cierto que el turco desempeña sus funciones tanto como extremo derecho como mediocentro, pero el técnico tolosarra quiere que domine esa segunda posición en el terreno de juego.

Con 20 años, Güler disputó 42 partidos durante la temporada, contabilizando nueve asistencias y marcando en cinco ocasiones. Dos de sus últimos tantos fueron importantes para que el equipo consiguiera las tres puntos, como el 0-1 ante el Getafe o el 3-2 frente al Celta de Vigo. Ahora solo queda esperar el rendimiento que tendrá Güler a las órdenes de nuevo entrenador y cómo encajará en sus planteamientos.

Otros jugadores en el horizonte

Florian Wirtz es uno de los futbolistas que tiene su futuro en el aire. Decidido a abandonar el Bayer Leverkusen, donde ya estuvo a las órdenes de Xabi Alonso, el alemán asomó a las puertas del Bayern de Múnich, pero también a las del Real Madrid y del Liverpool. El principal inconveniente de esta operación es el precio del traspaso, 120 millones de euros. Por otro lado, los de Chamartín están considerando recuperar a Nico Paz, sobre el que tienen una opción preferente valorada en 8 millones.

Sin moverse de las filas del Bayer Leverkusen, Áleix García

ha hecho una buena temporada con el club alemán y en su paso por los micrófonos de El Larguero ha hablado sobre su posible llegada al Real Madrid: "¿Si me llamara Xabi Alonso para el Real Madrid? Deberíamos tener una conversación. Él me llamó para venir al Bayer Leverkusen y me convenció, con eso te lo digo todo". Con muchos meses por delante de este mercado de fichajes, los despachos trabajan a pleno rendimiento.