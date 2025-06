El incómodo momento de Luis Enrique y Susana Guash: "Vengo por Mónica, por ti, poco..."

El PSG conquistó su primera Champions con Luis Enrique a la cabeza y el asturiano después del partido atendió a Movistar+. Se produjo una situación incómoda con la periodista Susana Guasch, la cual ha sido muy crítica con el técnico asturiano en los últimos años.

Al lado de Susana estaban Álvaro Benito y Mónica Marchante y así se produjo el encuentro entre todas las partes:

ES VIRAL: Luis Enrique a Susana Guasch: "Vengo por Mónica... Bueno, por Alvarito un poco, pero por ti nooo..."pic.twitter.com/XUq6UWs25f — El Triplete (@eltripletecom) June 1, 2025

"Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti Álvaro, menos. Y por ti, poco", sentenció Luis Enrique ante la atónita mirada de todos los presentes.

El asturiano no solo dejó claro que no venía por Susana sino que encima habló de la edad en otro dardo monumental del técnico del PSG. "Se pasa el tiempo, ¿cuánto ha pasado", dijo Susana al acordarse del famoso capítulo donde Luis Enrique y ella tuvieron mucha tensión en una entrevista postpartido. Luis Enrique respondió: "No lo sé. Yo sigo igual de joven. No sé cuánto ha pasado".