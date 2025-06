El Lleida CF en pleno colapso despide a toda la plantilla y señala a la RFEF por "apropiación indebida"

Al borde del precipicio. El Lleida CF anunció en sus redes sociales el despido fulminante de todos los jugadores de su plantilla. El equipo catalán terminó en decimotercera posición del Grupo 3 en Segunda Federación y ahora se abre un camino difícil que tendrá su punto y final el próximo 30 de junio.

Esa es la fecha límite que se dio el equipo ilerdense para no tener que comunicar la disolución del club, aunque parece que la historia no tendrá un final feliz. Las esperanzas residían en las negociaciones con un grupo inversor catalán, pero no han llegado a buen puerto y los aficionados esperan las explicaciones que el club catalán prometió.

Moltes gràcies i molta sort 💙 pic.twitter.com/JtR4Lry0xd — Lleida CF (@LleidaCF) June 3, 2025

Desde enero de 2025, se mantienen impagos a sus trabajadores y registra una deuda de más de 200.000 euros con la plantilla. Además, tienen deudas con Hacienda y Seguridad Social para las que deberían recaudar más de cinco millones de euros. Luis Pereira, su presidente, comunicó públicamente en el mes de abril la compleja situación y se preocupación ante un posible fraude financiero.

"El 12 de febrero de 2025, recibí una proposición que fue negociada, pactada, remodelada, modificada, en función de la desiderata de los interesados. Ese 14 de febrero, firmamos con una sociedad alemana, aunque el inversor es residente en Dubái [...] Como la transferencia no pudo cobrarse en su momento el intermediario financiero atribuyó el problema a mi banco. Me probó con método que era, supuestamente, falso", detalló Luis Pereira.

El 12 de febrero de 2025, recibí una proposición que fue negociada, pactada, remodelada, modificada, en función de la desiderata de los interesados. Esta proposición surgió de la mano del intermediario aludido anteriormente que me puso en relación con el segundo intermediario… — Luis Pereira Barreiro (@LuisPereiraBarr) April 27, 2025

Por otro lado, desde las peñas se está trabajando para crear un club alternativo. Cuentan con una estructura definida y contemplan empezar en Cuarta Catalana disputando sus partidos en instalaciones municipales de Gardeny o la Bordeta.

Responsabilidad de la RFEF

Un día antes, desde el Lleida CF también se despidió y se dio las gracias a los miembros del cuerpo técnico Raúl Fuster – director deportivo –, Íñigo Idiakez – entrenador –, Pol Fresneda y Omar Ruiz deseándoles "mucha suerte y logros en su futuro". Por su parte, sobre Jordi Cortés – segundo entrenador –, no se comunicó nada. Estos pueden ser los últimos del club catalán fundado en 2011 y que achaca las dificultades financieras a "la apropiación indebida de parte de la RFEF de 400.000 euros".

El organismo federativo no habría devuelto a Pereira el aval de 246.000 euros de la pasada temporada por lo que el presidente tuvo que ingresar más de 150.000 euros para avalar esta temporada obligándolo a buscar nuevas fuentes de financiación. De producirse la disolución, la plaza quedará en manos de la RFEF y se fijará un precio de unos 300.000 euros contabilizando deudas deportivas.