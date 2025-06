Florentino Pérez, a Huijsen: "Eres un central moderno preparado para triunfar en el Real Madrid"

Dean Huijsen ha dicho este martes, durante su presentación con el Real Madrid en Valdebebas, que es el club de su "vida" y en el que quiere jugar "mucho años", durante los que trabajará "lo máximo posible, siendo humilde" y dándolo "todo", después de confesar que quiso fichar por el club merengue desde "el día uno".

"Llego al mejor club del mundo y estoy aquí para darlo todo. Voy a trabajar lo máximo posible, siendo humilde, ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos, empezando por el Mundial de Clubes. El Real Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí muchos años. ¡Hala Madrid!", expresó el jugador, que lucirá el dorsal 24.

"Desde que llamó el Madrid no tenía ojos para otros equipos. Gracias a mis padres por todos los sacrificios que han hecho por mí. Desde llevarme a entrenar en Málaga hasta venir conmigo a Inglaterra e Italia", concluyó el joven jugador. Huijsen, de 20 años y titular con la selección española en las semifinales y la final de la reciente Liga de Naciones, fichó por el Real Madrid el pasado 17 de mayo. El central firmó un nuevo contrato desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2030.

Por su parte, el presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida al club y dijo que Huijsen es "uno de esos grandes jugadores que irrumpen en el mundo del fútbol con la fuerza necesaria para ilusionar durante muchos años" y un "central moderno preparado para triunfar" en el conjunto madridista.

El mandatario recalcó que el central ha "querido" que el conjunto madridista sea su "nueva casa". "Has elegido defender este escudo y esta camiseta porque ese era tu gran sueño desde niño. Como acabamos de ver en estas imágenes, que habrán emocionado especialmente a tu familia, a tus padres y a tus hermanos que hoy te acompañan en uno de los días más importantes de tu vida. Ellos saben todo lo que has trabajado y todo el sacrificio que has tenido que hacer para convertirte a tus 20 años en uno de los grandes centrales del mundo", subrayó.

El presidente madridista indicó a Huijsen que "con 20 años, has demostrado que tu fútbol provoca la admiración de todos los aficionados, con un talento especial para desarrollar un fútbol elegante y ser ya un central moderno preparado para el presente y para el futuro, y para triunfar en el Real Madrid". "Muchos de los grandes clubes europeos querían contar contigo, pero tú has tenido claro desde el primer momento que deseabas estar con nosotros para construir tu propia historia. Por ello, te agradecemos tu afán por formar parte del mejor club del mundo", aseguró.

"Llegas al Real Madrid cargado de ilusiones y dispuesto a comenzar un recorrido que será el mayor desafío de tu carrera profesional. Pero a pesar de tu juventud, ya has demostrado que estamos ante uno de los grandes jugadores que han irrumpido en el mundo del fútbol en los últimos años. Te traen tus ganas para triunfar en nuestro club", agregó el dirigente.