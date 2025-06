Guti critica la actitud de Lamine Yamal: "Eso no me gusta..."

No con la selección. El exjugador del Real Madrid, Guti, no dejó pasar un detalle con el que salió Lamine Yamal a la rueda de prensa posterior a la victoria frente a Francia en la Liga de Naciones. El culé llevó una gorra puesta para atrás y un poco torcida: "A mí llámame viejo, pero esas cosas no me gustan. Yo no sé si es la primera vez que veo a un tío con una gorra para atrás", comenzó diciendo en El Chiringuito de Jugones. "Eso no me gusta, lo siento, es así. Está con la selección española", aseguró.

Guti subrayó que "es tema de club y de selección" porque "tú en tu vida te pones lo que quieras", pero eso cambia cuando estás con la camiseta de un equipo o defendiendo la del país. "No es culpa suya, es de la gente que está al lado que no le dice 'No, así no'", excusó a Lamine Yamal. Además, el colaborador añadió que "cuando se vaya a Ibiza o cuando esté donde quiera que lo haga, pero no con la selección española durante una rueda de prensa".

A Josep Pedrerol le sorprendió esta opinión del exfutbolista después de cómo había sido su carrera deportiva: "Debe ser que me he vuelto viejo, pero ese tema a mí no me gusta", volvió a sostener el de Torrejón de Ardoz. "Al final Lamine Yamal hace lo que quiere, es culpa del que esté ahí que le tiene que decir 'Oye, con la gorra en rueda de prensa con la selección española, no'. Es así, esa es la realidad", zanjó el tema.

Otras polémicas

Rafael van der Vaart, excentrocampista del Real Madrid y del Betis, fue otra de las personas que criticó la actitud de Lamine Yamal durante su corta carrera deportiva: "Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...", comentó en la cadena NOS. Posteriormente, el jugador respondió en el terreno de juego y con un post de Instagram a estas palabras.

Otro exmadridista, Tote, también se mostró crítico con la manera en la que Lamine Yamal subió a recoger la medalla durante la final de la Copa del Rey: "¿Subir a dar la mano al Rey al palco con unas gafas brillantes?". Además, Tote especificó lo mismo que apunta Guti, "tiene que tener gente al lado que le diga que eso no está bien".