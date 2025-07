El Luis Enrique más crecido ante la prensa: reparte 'palos' ante los medios

Luis Enrique está de dulce. Lo ha ganado todo en Francia, la Champions por primera vez en la historia del club y está en la gran final del Mundial de Clubes que su equipo jugará ante el Chelsea. Por eso, Luis Enrique está en su mejor momento y eso se notó ante la prensa en la previa de la final.

"Los elogios y las alabanzas vienen porque ganamos, si hubiéramos perdido... El mejor equipo de la última década es el Manchester City de Guardiola, y cuando pierden partidos ya todos los matan. Pero eso no quita que sigan siendo un gran equipo y un gran entrenador", dejó como recado Lucho.

É legal ouvir as palavras de Luis Enrique com o contexto de tudo que ele dizia antes desta temporada e foi mostrado no documentário. É bastante coerente. pic.twitter.com/9fitnX5Clp — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 12, 2025

Luis Enrique mantuvo esta tensión con la prensa durante la comparecencia y dijo estar más feliz cuando le critican que cuando no lo hacen: "He estado mucho mejor en otros momentos en los que se me ha criticado. Me motiva mucho más ser criticado que alabado, bastante más".

El asturiano hizo hincapié muchas veces en lo irónico del fútbol sobre todo cuando los resultados mandan: "Sigo cometiendo muchos errores, me equivoco infinidad de veces, pero como lo que se ve es el resultado... No lo hacía mucho mejor cuando perdíamos y me criticabais".

Y volvió a repetir otra vez que es mejor entrenador en las malas que en las buenas: "En los momentos delicados, cuando las cosas no van bien, es cuando me encuentro más a gusto. Pero es bonito cuando las cosas funcionan, por la capacidad que tiene nuestro trabajo de hacer feliz a personas que nos siguen. Es lo que he ido apreciando con el paso de los años. Pero se cómo va esta fiesta de que los entrenadores son buenos o malos en función de los resultados".