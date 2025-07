Diez años después, De Gea revive el fax que frustró su fichaje por el Real Madrid: "Lo vio todo el mundo"

El famoso fax que nunca llegó. Real Madrid y Manchester United se enredaron en las negociaciones y finalmente los papeles que convertían a De Gea en portero del equipo madrileño, fueron entregados a destiempo. Al mismo tiempo, Keylor Navas se quedaba sin vestir la camiseta de los Red Devils. El hecho ocurrió en el mercado de verano de 2015 y, aunque ya han pasado diez años de lo ocurrido, el famoso fax sigue dando de qué hablar.

En un entrevista realizada al actual guardameta de la Fiorentina, De Gea tuvo que responder a algunas preguntas sobre el asunto, aunque no quiso entrar en detalles de lo que sucedió: "Sí, posiblemente. Bueno, yo creo que ya lo vio todo el mundo lo que pasó", comenzó respondiendo al periodista de Cronache Di Spogliatoio que le comentó "eres el único jugador del Real Madrid que nunca ha jugado en el Real Madrid".

En el futuro se sabrá

El portero aseguró que "no sé muy bien qué pasó". "Ya hablaré en algún momento cuando acabe mi carrera de todo aquello, pero bueno, al final no salió. Supongo que cuando las cosas pasan es por algo. Yo me quedé en Manchester y bueno, encantado, la verdad", afirmó durante la entrevista. Además, se mostró contento por haber podido continuar su trayectoria futbolística en el equipo inglés: "No se acabo de cerrar el fichaje, pero como te digo, personalmente salió muy bien porque Manchester es para mí mi casa".

De Gea habla sobre su fallido fichaje por el Real Madrid... y sobre la llegada de Courtois al conjunto blanco pic.twitter.com/X2Acymy0kT — MARCA (@marca) July 21, 2025

En ningún momento De Gea aterrizó en la capital madrileña simplemente, "estábamos ahí, muy cerqui". El periodista también recordó al guardameta de 35 años que Courtois sí terminó en el Real Madrid después de haber estado en las filas del Atlético de Madrid: "Sí, bueno, al final el fútbol da muchas vueltas. Courtois acabó en el Madrid, lo está haciendo fenomenal y pues como tenía que ser supongo. Todo está un poco escrito, supongo que el tenía que acabar allí. Pues así fue", concluyó dando su opinión.