El concejal de Barcelona Xavier Marcé se retracta después de llamar "partida de nazis" a la federaciones deportivas

El pleno de Nou Barris discutió durante el pasado lunes el posible traslado de CE Europa al campo municipal de Can Dragó, un cambio necesario para poder formar parte de la Primera RFEF, donde hay que jugar en hierba natural. Este hecho podría afectar a un club local de atletismo y el concejal Xavier Marcé, miembro del gobierno de Jaume Collboni, se mostró muy crítico con las federaciones deportivas de fútbol: "Yo me las cargaría a todas, pero existen, y son una partida de nazis", afirmó Xavier.

La disculpa del concejal de Cultura horas después del revuelo provocado, no ha sido suficiente. Marcé aseguró que sus palabras no reflejan el pensamiento de los grupos municipales, del Ayuntamiento de Barcelona ni su propio pensamiento: "Pido disculpas sinceras por estos comentarios inaceptables y fuera de lugar sobre las federaciones deportivas", ha dicho en una comparecencia breve desde el Ayuntamiento de Barcelona. Por otro lado, también aseguró que su comentario fue "absolutamente inapropiado, no querido, indeseable e inaceptado".

Asimismo, ha enviado sus disculpas personalmente a la Federación Catalana de Fútbol y a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y el edil ha reconocido que seguirán "trabajando conjuntamente para hacer efectivo el desarrollo y promoción del deporte". Esta última había emitido un comunicado reclamando el retracto público y las disculpas: "Es inadmisible y profundamente irresponsable que un cargo público -como la obligación de preservar el respeto institucional y el diálogo democrático- se exprese en estos términos, sembrando el odio y desacreditando injustamente el conjunto del sector federativo", ha expuesto en el comunicado.

📝 COMUNICAT OFICIAL pic.twitter.com/eW2GvaLbGH — Unió de Federacions Esportives de Catalunya (@UFECcat) July 22, 2025

Las reacciones, hacia una misma acción

Los partidos políticos que han criticado a Mercé por las palabras pronunciadas durante el pleno han sido varios. Desde Junts per Barcelona, el presidente Jordi Martí ha sostenido en TVE3 que "no ha sido ni creíble ni sincero" en sus disculpas y ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, el cese de Marcé o, por el contrario, llevarán el caso al Comité Ético del consistorio. Un cese que también ha reclamado el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, porque considera insuficiente pedir disculpas.

Mientras, la presidenta de BComú, Janet Sanz, ha criticado al concejal por banalizar el nazismo y atacar a las federaciones. Incluso Carles Puigdemont se ha pronunciado al respecto del tema en su cuenta personal de X: "Entre la manifiesta incompetencia del Gobierno de Catalunya en Educació que estamos viendo estos días y las salidas de tono de sus representantes en Barcelona, a los socialistas les está quedando una "normalidad" perfectamente descriptible", escribió.