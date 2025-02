Pablo Iglesias, a gritos contra las feministas en TVE por la polémica trans y el deporte: "Nazis como Trump" y "gentuza"

Pablo Iglesias se convirtió este miércoles en el protagonista indiscutible del programa 59 segundos de TVE al descargar toda su rabia contra las feministas críticas con las leyes trans. "Nazis como Trump" y "gentuza" fueron tan solo algunos de los calificativos que el que fuera líder de Podemos vertió contra la portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que trataba de argumentar por qué permitir a atletas trans competir en categorías femeninas no solo es injusto, sino que incluso puede poner en peligro la integridad física del resto de participantes.

"Parece que aquí tenemos que discutir sobre si hay que discriminar o no discriminar a las mujeres trans o tenemos que discutir sobre si hay que discriminar o no discriminar a las personas no binarias —arrancaba Iglesias su discurso—. Y yo creo que tendríamos que discutir sobre si hay que discriminar a los nazis como Trump, y yo creo que sí, creo que hay que discriminarles porque son muy peligrosos".

Sin embargo, el punto álgido de su intervención llegaba cuando, para sorpresa de las llamadas feministas clásicas, las insultaba por compartir el criterio del presidente de EEUU, que acaba de prohibir que las atletas trans puedan participar en competiciones femeninas. "Es gravísimo. Este planteamiento es de nazis como Trump, de fascistas, de gentuza", decía a gritos, remarcando cada insulto.

Los argumentos de las feministas

A pesar de sus formas, la portavoz de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Tasia Aránguez, mantuvo las suyas y trató de responderle únicamente con argumentos. "Los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos de las mujeres, por supuesto, incluyen el derecho de las deportistas a la igualdad de oportunidades y al juego limpio", advertía antes de poner sobre la mesa los datos que ni Iglesias ni la conocida Samantha Hudson, también presente en el plató, parecían querer escuchar.

"Los hombres biológicos tienen una ventaja objetiva en el deporte, según estudio de Hilton y Lambert, que va del 30% al 50%, y en algunos deportes, como en boxeo, esta ventaja llega hasta el 160 %, lo que pone en riesgo, además, a las mujeres que se tienen que enfrentar a esos varones", subrayaba. También aportaba otro dato: "Según la responsable de la ONU en materia de la violencia contra las mujeres, ha habido más de 600 casos de varones biológicos que han arrebatado medallas a mujeres y esto es una injusticia, porque existe una diferencia física y una diferencia biológica y esa diferencia genera una desigualdad. Por eso la biología es relevante para el derecho".

Sabedora de las acusaciones a las que se tendría que enfrentar, Aránguez aclaraba dos cosas. En primer lugar, que uno puede estar de acuerdo con alguien en muchas cosas porque "hay cosas que son verdad con independencia de que las diga Agamenón o su porquero", enfatizaba en respuesta a la comparación con Donald Trump. Pero, además, es esforzaba en diferenciar el concepto de género y el de sexo: "Las personas tienen derecho a vestir como quieran, a tener relaciones sexuales con quien quieran, siempre que sea con consentimiento, y tienen derecho a jugar a los juegos que quieran, si son niños, y a expresarse con libertad. Ahora bien, el sexo, los aspectos biológicos del sexo, no son modificables".

Pablo Iglesias y la censura

Su intento de mantener un debate basado en argumentos fue en vano. Un Pablo Iglesias fuera de sí llegaba incluso a sugerir que TVE ni siquiera tendría que dar cabida a estas feministas. "Estamos en la televisión pública y la Ley Trans dice que la discriminación a las personas LGTBI no es aceptable en un medio público. Decir que una mujer trans no es una mujer es violencia y no se debería permitir en un medio público. Y toda esta mierda del deporte es una maldita excusa. ¿Le van a decir a esa mujer que está ahí que, si juega al fútbol o al baloncesto, no puede jugar en un equipo de chicas? —se preguntaba señalando a una joven trans que estaba entre el público—. Esa violencia no se debería aceptar jamás en una televisión pública. Es un planteamiento propio de nazis y propio de gentuza".

Aránguez se limitaba una vez más a responder apelando a la discriminación que la propia biología genera: "Violencia es decir a una mujer que lleva toda la vida preparándose para competir al máximo nivel en el deporte que tiene que enfrentarse a un varón biológico con el que no tiene posibilidad de ganar. Eso vulnera el juego limpio y vulnera la igualdad de oportunidades de las mujeres".

Frente a los argumentos y los datos solventes del feminismo, Pablo Iglesias solo ha tenido insultos, matonismo y exigencias de censura. #59Segundos pic.twitter.com/Hsij0VYNi6 — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) February 12, 2025

La presentadora, Gemma Nierga, echaba entonces más leña al fuego preguntándole por qué seguía hablando de varones biológicos cuando Samantha Hudson le había pedido que no lo hiciera porque se sentía discriminada. "Porque en el deporte compiten los cuerpos", se justificaba, mientras Pablo Iglesias seguía cargando las tintas contra ella fuera de micro.

"No te montes películas"

Chapu Apaolaza salía entonces en defensa de las feministas y contra el que fuera líder de Podemos. "Yo no soy nazi ni soy Trump. No te montes películas, Pablo Iglesias. Yo no soy nada de eso, nada de eso. Y estás insultando a un montón de gente que está poniendo aquí posiciones razonables. A la gente que dice que un hombre corre más que una mujer no le puedes llamar nazi. No todo el mundo que no piensa como tú puede ser un nazi", le recriminaba.

Además, el periodistaculpaba a su formación de la corriente de odio que pueda haber contra las personas trans: "Están siendo discriminados y ridiculizados porque vosotros los pusisteis ahí, porque los habéis utilizado como carne de cañón".