Alexia Putellas, tras su ruptura con Olga Ríos: "Estamos centradas en aportar lo mejor de nosotras mismas"

A las puertas de la final de la Eurocopa, la líder del equipo, Alexia Putellas, ha dejado claro su objetivo: "Si conseguimos llevarnos la copa sería algo especial, algo único". La jugadora del Barcelona no se conforma con lo ya logrado y mira al futuro con determinación para seguir haciendo historia. "Son momentos únicos que hay que vivir, tenemos muchas ganas. Estamos centradas en aportar lo mejor de nosotras mismas", ha asegurado, dejando de lado los momentos que atraviesa tras su ruptura con Olga Ríos después de tres años de relación.

Preguntada por su polivalencia en el centro del campo, Putellas no duda en señalar dónde se siente más cómoda. "Me he encontrado bien en todos los partidos, independientemente del rol que me haya tocado. Sobre todo en el de más ofensiva", añade, porque ahí siente siento que su "mente va rápida".

"Somos un equipo que nos conocemos de hace muchos años, tenemos mucha ambición, nos contagiamos con mucha energía", ha apuntado sobre sus compañeras. Frente a Inglaterra, asegura que están "preparadas". "Tenemos muchos recursos y confianza en que a nivel de posesión es complicado que nos quiten el balcón", dice.

Sobre qué puede suponer ganar la triple corona (Mundial, Liga de Naciones y Eurocopa), la centrocampista confiesa que reflejaría el talento y el trabajo que hay detrás. "Pero en la cabeza de las deportistas no piensas mucho en lo que ya has conseguido y pensamos en lo que tenemos por delante", apuntó.

En cuanto a la posible celebración en caso de hacerse con la copa, ha aseverado no estar pensando en eso, sino "en estar preparadas y hacerlo bien para que nos acerque al objetivo. Es una competición diferente, pero confiamos en que podamos repetir el resultado", concluye.