El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha opinado este viernes que en su club están "haciendo una plantilla para soñar en grande" de cara a la temporada 2025/26, gracias a los fichajes ya materializados de Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Álex Baena y Thiago Almada.

"Creemos firmemente que estamos haciendo una plantilla para soñar en grande. Somos ambiciosos, tomamos riesgos, hemos incorporado e incorporaremos nuevos socios dispuestos a invertir capital, que es necesario para seguir creciendo en lo deportivo, en lo social y en infraestructuras", declaró Gil Marín a los medios oficiales del Atlético.

"A nivel social, el club volvió a batir récords históricos en abonados, socios, seguidores en redes sociales y asistentes al estadio. Y a nivel patrimonial, el club consolidó los acuerdos vinculados con la financiación, construcción y acuerdos con operadores de la ciudad de ocio y deporte que estamos desarrollando junto al estadio", añadió al respecto.

Sobre el pasado curso, Gil Marín afirmó que "el equipo compitió muy bien hasta la semana del partido de Champions contra el Real Madrid". "El partido previo contra el Getafe ya dio signos de lo que representaba para el vestuario. Terminó mal por tener la cabeza en otro partido desde el inicio de la segunda parte", asegura. Y tiene claro que "el partido ante el Madrid, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo de jugadores, técnicos y aficionados para el resto de la temporada", agregó.

"Desde ese día, mi obsesión fue la de intentar levantar el ánimo de jugadores, entrenador, compañeros de trabajo, presidente y el mío propio, para evitar un daño aún mayor que nos afectase al resto de competiciones en las que aún seguíamos compitiendo. Comprendo perfectamente la decepción y el enorme enfado de todos los atléticos", reconoció el CEO del Atlético.

"Yo me sentía exactamente igual. Me costaba conciliar el sueño por la rabia que sentía, pero mi posición en el club me obligaba a ponderar cualquier decisión. Nunca se hubiera repetido el partido, nunca se hubiera podido cambiar el resultado. El fútbol es un deporte de aciertos y errores. Y solo aciertan y se equivocan los que toman decisiones: jugadores, técnicos, árbitros y dirigentes", explicó Gil Marín.

Tras el penalti de Julián Álvarez, el club solicitó a la UEFA una explicación para lo que había sucedido y que derivó en una aclaración del propio organismo futbolístico europeo a la IFAB sobre la jugada: "Soy consciente de que instar a aclarar la interpretación de la norma, como hizo IFAB a instancias de UEFA, no resarce el daño causado", indicó. "Pero yo no soy partidario de judicializar los errores, creo más en trabajar para mejorar nuestro sector desde dentro. Acabamos de ver en la Eurocopa femenina una jugada en la que se decidió repetir el penalti. ¿Nos alivia a los atléticos? Por supuesto que no, pero así se construye un fútbol mejor", argumentó Gil Marín sobre la jugada del doble toque.

Además, resaltó la participación en el Mundial de Clubes. "Supuso un orgullo ver al Atleti representando a nuestro fútbol como uno de los dos únicos clubes españoles. Porque sabía que para participar había que conseguir previamente, durante cuatro años, sumar más puntos en competiciones europeas que el Barça, y esto era muy difícil", aseveró. "Posteriormente, volvimos a sentir la frustración después de ganar dos partidos de los tres de la fase de grupos. Teníamos previsto esos puntos para pasar a octavos, pero el golaveraje contra el PSG nos hizo demasiado daño. En cualquier caso, fue una experiencia bonita que contribuyó a seguir haciendo crecer la imagen del Atleti en el mundo y el cariño de muchísimos aficionados americanos", subrayó el CEO colchonero.

Este ajetreado mercado veraniego de traspasos prolonga lo iniciado en la pasada campaña. "Tomamos la decisión de renovar y rejuvenecer el primer equipo. Llevábamos unos años con un muy buen grupo de jugadores, pero tocaba hacer cambios. Muchos han dejado el club en estas dos últimas temporadas y a todos ellos, de corazón, quiero darles las gracias por su esfuerzo y compromiso con el club", describió Gil Marín.

"Hacer inversiones en jugadores al mismo tiempo que invertimos en el nuevo estadio fue complicado. La financiación de un estadio no se amortiza de un año para otro, requiere varios años para hacerlo posible. Para ello llevamos a cabo una ampliación de capital en 2021 de más de 120 millones de euros. Para seguir compitiendo como equipo y seguir pagando el estadio, volvimos a hacer otra ampliación de capital de 70 millones el verano pasado, y gracias a ello pudieron venir los jugadores que llegaron", dijo.

"Y para seguir acometiendo obras de la Ciudad del Deporte y afrontar las compras de jugadores este verano, tendremos que volver a hacer otra nueva ampliación de capital de al menos 60 millones más", señaló. "En las ocho últimas temporadas hemos realizado una inversión neta de 890 millones entre jugadores, instalaciones y franquicias internacionales", precisó.

Gil Marín aclaró que "esta cantidad es la diferencia entre los ingresos del club por ventas de jugadores y del Estadio Vicente Calderón y las inversiones en jugadores e infraestructuras del club, incluida la sede de Alcalá de Henares". "La franquicia de México ha supuesto una inversión de algo más de 50 millones de euros, el 90% es propiedad del Atlético de Madrid y su valor actual ronda los 150 millones de euros", puntualizó. "México es un país enorme, con un potencial social muy grande y su fútbol está en una clara tendencia creciente, y con ello, el valor de un club que pertenece al Atlético", aseguró un Gil Marín que, en la próxima temporada, también verá como aspecto clave cuajar la Ciudad del Deporte.

La Ciudad del Deporte como piedra filosofal

"Cuando firmamos el acuerdo para desarrollar la Ciudad del Deporte, asumimos varios compromisos: con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con los vecinos, con los aficionados del Atlético, pero, sobre todo, con el club y su futuro. Este proyecto va a cambiar la imagen y la dimensión del club, sus ingresos y los servicios a los aficionados del Atleti y a todos los que quieran disfrutar de la oferta de ocio y deportes que podremos ofrecer desde la próxima temporada", recalcó Gil Marín.

"Es el proyecto más ambicioso jamás creado por un club de fútbol alrededor de su estadio. Será ejemplo para otros y nos permitirá mostrar al mundo que el fútbol de hoy, que ya es una verdadera industria deportiva, puede virar hacia una industria de entretenimiento, de experiencias, de contenidos, de convivencia, sin olvidar la pasión por unos colores, por un escudo y por el resultado de cada partido", resaltó.

Después repitió que "un club es lo que es su masa social". "El corazón del club son sus aficionados, nuestra razón de ser es trabajar por y para ellos. Y a ello le dedicamos un montón de personas una gran parte de nuestra vida. Y ellos valoran esta dedicación, como lo demuestra el crecimiento permanente de la familia atlética", apuntó Gil Marín.

"También me debo a los accionistas de la sociedad que gestiona el club, y para mí, por mi doble condición de aficionado del Atleti y accionista de la sociedad, me toca buscar el difícil punto de equilibrio entre que los aficionados se sientan al mismo tiempo orgullosos de pertenecer a este maravilloso club y de nuestra gestión y que los accionistas entiendan por qué asumimos riesgos al confeccionar los presupuestos. Es nuestra fórmula para seguir creciendo, ser competitivos y que los aficionados sientan orgullo de pertenencia. Y al mismo tiempo es la fórmula para revalorizar las acciones de los accionistas de la sociedad", concluyó Gil Marín.