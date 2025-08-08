Muere a los 68 años Manuel Esteban 'Manolete', un referente en el periodismo deportivo

Manuel Esteban Fernández, "Manolete", falleció el miércoles a los 68 años de edad en Madrid. El periodista fue una "institución" en medios como Diario AS y Cadena Ser, tal y como recuerdan desde el propio periódico deportivo.

Comenzó su carrera en la agencia EFE en 1984 y más tarde pasó a MARCA, donde estuvo durante ochos. En 1992, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, De la Morena le fichó para El Larguero, en la SER. Cuatro años después, el Grupo PRISA adquirió AS y Manolete decidió iniciar una nueva etapa en este proyecto.

En este medio deportivo fue "un pilar de la sección de Fútbol", afirman desde AS, y poco después se convirtió en jefe de la sección del Atlético de Madrid, club por el que siempre mostró su inclinación y aprecio.

Un final de carrera forzado

Su trayectoria en el periódico se prolongó hasta 2021, cuando se jubiló a consecuencia del Parkison: "Es un día triste para mi. Por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 he estado trabajando en la Cadena SER. Os doy las gracias a todos los que habéis estado trabajando conmigo, he aprendido muchísimo. No me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón", anunció en Ser Deportivos.

A lo largo de su trayectoria colaboró en múltiples medios como Televisión Española, Intereconomía, Telemadrid y Televisión Castilla-La Mancha, entre otros. Además de revistas como Don Balón, y escribir libros – La revolución cholista y Soy del Atleti, ¡y qué! o El gran partido, junto a Tomás Roncero –. En radio también apareció en Goles con Parrado, en la Cadena Rato.

Manolete marcó un precedente en la información de fichajes, siendo el encargado de filtrar rumores y posibles movimientos de futbolistas y entrenadores. Son muchos sus compañeros de profesión quienes han mostrado sus condolencias y han lamentado su fallecimiento. Entre ellos, Juanma Rodríguez, quien lleva los mandos de la noche en esRadio con el programa deportivo El Primer Palo.

"Al entrar por primera vez en la desparecida Cadena Rato hace casi 38 años, la primera voz que oí fue la suya hablando por teléfono desde el despacho de Parrado. Me acabo de enterar de que Manuel Esteban, Manolete, ha fallecido. Un beso muy grande a su mujer y a su familia. DEP", escribió Juanma Rodríguez en las redes sociales.