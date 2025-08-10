Jarro de agua fría para el Betis: Isco se lesiona y estará tres meses fuera

Mazazo para el Real Betis. Isco Alarcón sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo, que se produjo en el amistoso de pretemporada que los verdiblancos disputaron este sábado contra el Málaga CF en el estadio de La Rosaleda (3-1), según ha confirmado este domingo el club sevillano, por lo que el jugador podría estar hasta tres meses de baja.

"Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto", señala la entidad bética en un comunicado.

🚑 PARTE MÉDICO | Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo 😔🆙 ¡Mucho ánimo, @isco_alarcon! 💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 10, 2025

Durante el choque disputado el sábado en La Rosaleda, dentro del Trofeo Costa del Sol y en el que el cuadro local se impuso por 3-1, el mediapunta malaguista David Larrubia asestó una patada en la pierna al centrocampista bético, que tuvo que abandonar el choque y no pudo disputar la segunda parte, siendo sustituido en el descanso por su compañero Lo Celso.

El momento en el que Larrubia le da la patada a Isco durante el Málaga - Betis. El capitán verdiblanco tuvo que salir sustitido al descanso. Hay seria preocupación pic.twitter.com/WAsZAoY64j — Mateo González (@Matglez) August 9, 2025

Según ha explicado el Betis, el jugador de Arroyo de la Miel se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas. Su reincorporación "dependerá de la evolución del proceso", aunque todo apunta a que estará unos tres meses alejado de los terrenos de juego.

Muy mala suerte para Isco, que la pasada temporada ya estuvo siete meses de baja por una lesión en el mismo tobillo izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano.

Lo cierto es que, este sábado, la imagen de Isco Alarcón a la salida de La Rosaleda, dolorido, con el tobillo vendado y apoyado en unas muletas, era bastante preocupante a una semana del inicio de LaLiga (el Betis debutará el lunes 18 contra el Elche en el Martínez Valero). Y los peores pronósticos se han acabado confirmando horas después.

"Si se paran antes, estas cosas no pasan"

A la conclusión del Málaga-Betis, Marc Bartra atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de La Rosaleda y fue cuestionado por la lesión de Isco. El central se refirió a la entrada de Larrubia, la dureza de los rivales en los diferentes partidos de pretemporada y la permisividad de los árbitros.

Al catalán se le preguntaba cómo estaba Isco y así respondía: "Está, bueno... es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final. Esperemos que quede en un golpe y ya está".