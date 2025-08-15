Ricardinho, el genio del fútbol sala, cuelga las botas

Ricardinho, seis veces considerado el mejor jugador de fútbol sala del mundo, ha anunciado este viernes que va a poner fin a su carrera deportiva profesional a los 39 años, ya que el cuerpo y la mente han dicho ‘basta’.

Así lo ha informado en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la Federación Portuguesa del Fútbol (FPF) le ha organizado un acto de despedida. "Hoy vengo aquí a poner un punto final a mi carrera deportiva como profesional. Es la decisión más difícil que estoy tomando como deportista", afirmó visiblemente emocionado el astro deportivo, quien aprovechó para recordar ante los asistentes su carrera tanto en el plano nacional e internacional.

En esa línea, asegura que "nunca" pensó que iba a tener una vida profesional "tan bonita" en el fútbol sala.

Cuestionado sobre lo que hará en el futuro, asegura que tiene la "agenda llena" hasta finales de noviembre, con actividades de promoción del deporte en lugares como Singapur, Maldivas y Filipinas. "Mi sueño siempre fue ser embajador y embajador para mí es poder llevar el fútbol sala a todos los lugares del mundo", ha dicho el jugador nacido en Valbom, a las afueras de Oporto.

Además, según medios locales, Ricardinho formará parte de las listas del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) para las elecciones municipales previstas para octubre en Portugal.



Durante la ceremonia habló el presidente de la FPF, Pedro Proença, quien destacó su legado y lo definió como "patrimonio" de Portugal. "Su nombre motivó a jóvenes y adultos. Estamos hablando de un campeón mundial", afirmó Proença.

Ricardinho debutó con la selección de Portugal el 26 de junio de 2003, en el Torneo Internacional del Algarve, con una victoria ante Andorra, y marcó su primer gol tres días después ante Eslovaquia. Ha marcado un total de 142 goles en sus 188 partidos con Portugal.