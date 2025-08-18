Juan Padrón, uno de los dirigentes más longevo del fútbol español ha fallecido a los 89 años. Durante el mandato de Ángel María Villar en la Federación Española de Fútbol fue uno de los hombres fuertes y formó parte activa del crecimiento de la RFEF. Sin embargo, también fue protagonista de numerosos escándalos en los que se vio envuelta toda la cúpula. Entre los escándalos, la "Operación Soule", Villar y Padrón fueron detenidos en 2017 por la Guardia Civil en el marco de una operación anticorrupción.

El juzgado central de instrucción número 1 ha investigado si Villar y Padrón se aprovecharon de sus cargos para que su entorno más cercano sacara beneficio económico mediante la obtención de contratos entre 2007 y 2017. La Fiscalía llegó a pedir seis años y medio de prisión, por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Además de vicepresidente de la Federación española, fue presidente de la Federación insular de Tenerife y de la territorial de Canarias. Asimismo, tuvo diferentes cargos en entidades superiores como la UEFA, donde fue miembro de la Comisión de Finanzas, de la FIFA donde fue parte esencial del Estatuto del Jugador de la Federación Internacional.

En su época de futbolista, vistió la camiseta del CD Tenerife durante once temporadas – de 1954 a 1965 –, logrando un ascenso. El crecimiento de la territorial de canaria vino de su mano y repercutió en los clubes e infraestructuras del archipiélago, coincidiendo en la directiva de la RFEF con el mallorquín Miquel Bestard, también vicepresidente bajo los mandatos de Villar y Rubiales.

Desde la Federación Española de Fútbol han querido mostrar sus condolencias: "La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz", finaliza su comunicado la organización.

Por su parte, el club en el que pasó largas temporadas también ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales: "El tinerfeñismo está de luto tras el fallecimiento este lunes, a los 89 años, de Juan Padrón Morales, jugador del CDTenerife durante once temporadas (1954-1965), en las que disputó 226 partidos (27 goles) como #blanquiazul, 24.º más alineado en la historia del club", comenzaron diciendo.

"Titular en el equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1961, era insignia de oro y brillantes de la entidad. Fue también presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. DEP", escribieron en sus redes sociales.